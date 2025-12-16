MLB: Primeros reportes acercan a Carlos Beltrán y Andruw Jones a la inmortalidad

Suscríbete a nuestros canales

A poco menos de un mes para que se anuncien oficialmente los nuevos miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, ya han comenzado a circular tendencias basadas en las boletas hechas públicas hasta el momento.

El periodista Ryan Thibodaux, reconocido por su minuciosa recopilación de datos sobre este proceso de elección, ha divulgado un primer conteo que incluye al menos 25 boletas de las más de 300 estimadas para esta votación.

Dos jardineros perfilados hacia la inmortalidad

Según los datos recopilados por Thibodaux, el jardinero puertorriqueño Carlos Beltrán y el patrullero curazoleño Andruw Jones se perfilan como fuertes candidatos para ingresar al templo de los inmortales del béisbol.

Hasta el momento, Beltrán aparece en el 80% de las boletas escrutadas, mientras que Jones figura en un 76%. Cabe destacar que para ser exaltado al Salón de la Fama se requiere alcanzar al menos el 75% de los votos totales, por lo que ambos se mantienen por encima del umbral en este conteo preliminar.

Trayectorias de leyenda

Carlos Beltrán compitió al máximo nivel durante 20 temporadas, vistiendo la camiseta de siete organizaciones. En la elección pasada, se quedó a las puertas del ingreso, pero este año sus números parecen impulsarlo definitivamente.

A lo largo de su carrera, Beltrán jugó para los Reales de Kansas City, Astros de Houston, Mets de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas. Su línea ofensiva vitalicia fue de .279/.350/.486 (AVG/OBP/SLG). En 2,586 compromisos, conectó 2,725 imparables, 435 cuadrangulares, impulsó 1,587 carreras y estafó 312 bases, acumulando un WAR (Victorias Sobre el Reemplazo) de 70.0.

Por su parte, Andruw Jones tuvo una carrera de 17 años, destacando principalmente sus 12 campañas con los Bravos de Atlanta, donde cimentó su fama defensiva. También jugó para los Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago y Yankees de Nueva York.

Jones participó en 2,196 juegos, dejando una línea ofensiva de .254/.337/.486. Sus registros incluyen 1,933 imparables, 434 jonrones y 1,289 carreras impulsadas, con un WAR total de 62.7.