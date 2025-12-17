Milwaukee Bucks le pone el ojo a esta estrella de la Conferencia Oeste

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que subraya su ambición por recuperar la hegemonía en la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks han puesto en marcha una agresiva estrategia de refuerzos de cara al cierre del mercado de traspasos. Según informes del analista de la NBA Jake Fischer, la franquicia de Wisconsin tiene al alero de los Portland Trail Blazers, Jerami Grant, como uno de sus objetivos prioritarios.

La narrativa que rodea a las oficinas de Milwaukee ha pasado de la cautela a la ofensiva total. Según declaraciones recogidas por Fischer, el sentimiento entre los ejecutivos de la liga es de máxima alerta: “Un gerente general rival con el que hablé llegó a decir que los Bucks lo han convencido de que 'han salido de caza mayor'”.

El perfil de Jerami Grant: La pieza que falta

El interés en Jerami Grant no es casualidad. Los Bucks buscan desesperadamente un perfil de jugador que combine versatilidad defensiva, tamaño y capacidad de anotación exterior para complementar el dúo dinámico formado por Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard.

Grant, de 30 años, encaja perfectamente en esta visión por varias razones:

Versatilidad defensiva: Su capacidad para defender múltiples posiciones permitiría a los Bucks recuperar la identidad física que los llevó al campeonato en 2021.

Amenaza exterior: Como un anotador probado de más de 20 puntos por partido y un sólido lanzador de triples, Grant aliviaría la presión ofensiva sobre Giannis, castigando las defensas que se colapsan en la pintura.

Experiencia y madurez: Con años de experiencia en escenarios competitivos, Grant es un jugador "listo para ganar" (win-now), alineándose con la ventana de oportunidad actual de la franquicia.

Una declaración de intenciones: "Caza Mayor"

El término "caza mayor" (big-game hunting) en los despachos de la NBA implica que Milwaukee no está interesado en ajustes marginales o jugadores de rol secundario. La gerencia liderada por Jon Horst parece estar dispuesta a poner sobre la mesa sus activos restantes para dar un golpe de autoridad que calme las aguas tras los recientes rumores de inestabilidad.

Este enfoque de "caza mayor" envía un mensaje contundente tanto a sus estrellas como al resto de la liga: Milwaukee sigue siendo un destino para el talento de élite y no escatimará esfuerzos en rodear a Giannis Antetokounmpo de las herramientas necesarias para competir por el Trofeo Larry O'Brien.