Cooper Flagg estremece la NBA con récord que ni LeBron James logró

Cooper Flagg ha demostrado que está llamado a tomar el legado de LeBron James entre los jugadores estadounidenses y consolidó su camino al Novato del Año en la presente temporada de la NBA. El alero protagonizó una presentación nunca antes vista en la liga, pero no pudo evitar el revés de Dallas Mavericks (140-133) ante Utah Jazz, en la jornada de este lunes 15 de diciembre.

Después de añadir 24 puntos en la primera mitad, la joven figura de los tejanos mantuvo su brillante desempeño para terminar con 42 unidades, siete rebotes y seis asistencias, además de eso, sumo 13 aciertos en 27 intentos y anotó 15 tantos (15/20) desde la zona de castigo en el Delta Center.

Con la mencionada actuación ante Utah Jazz, Cooper Flagg hizo historia al convertirse en el cuarto adolescente en la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos y cinco asistencias en un solo juego, uniéndose a una lista verdaderamente élite, junto a Anthony Edwards, Kevin Durant y LeBron James, nombres que marcaron una era desde muy jóvenes en los mejores tabloncillos del mundo.

Cooper Flagg en los libros de récord en la NBA

Lo más impresionante es que Flagg es el primero en lograr esta hazaña con apenas 18 años de edad, algo que ni LeBron James, Kobe Bryant lograron en sus temporadas de rookie, dejando claro que su talento es generacional. Su actuación no solo resalta su capacidad anotadora, sino también su madurez y visión de juego a una edad en la que pocos han brillado a este nivel.

En su primera temporada en la NBA, el delantero está cumpliendo con la expectativa como principal aspirante al Novato del Año luciendo promedio de 18.4 puntos por partido, 6.3 rebotes, 3.5 asistencias y 48.2% en tiros de campo en 26 encuentros jugados.