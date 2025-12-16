NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 16 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 16 de diciembre, la temporada 2025-26 de la NBA se viste de gala para definir al primer campeón con el enfrentamiento entre New York Knicks y San Antonio Spurs desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, correspondiente a la NBA Cup.

El quinteto de Karl-Anthony Towns, que destaca en los primeros tres lugares en la Conferencia Este, buscará defender la corona para un representante de su división, tomando en cuenta que Milwaukee Bucks se quedaron con la pasada edición ante Oklahoma City Thunder. Los de Wisconsin superaron (132-120) en las semifinales a Orlando Magic.

Del otro lado, San Antonio Spurs quiere devolver la gloria al Conferencia Oeste, ya que Los Angeles Lakers se convirtieron en los primeros campeones de este trofeo en la campaña 2023, e intentará sellar su primera conquista en este certamen. El equipo de Víctor Wembanyama viene de vencer en un emocionante encuentro (111-109) a Oklahoma City para clasificar a la Gran Final.

Juegos para hoy en la NBA: 16 DE DICIEMBRE

FINAL NBA CUP: