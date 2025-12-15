NBA: Mira los partidos para la jornada de este lunes 15 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Denver Nuggets y Houston Rockets serán los principales protagonistas para arrancar una semana en la presente temporada de la NBA. Con la misión de igualarse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, la franquicia tejana desafía a Nikola Jokic y compañía, quienes atraviesan por un buen momento en los tabloncillos con cuatro victorias consecutivas.

En el Este, Detroit Pistons intentará consolidar sus aspiraciones en la vigente campaña cuando a Boston Celtics, quienes han tenido un remate notable en los últimos encuentros y aparece en el tercer lugar, a solo tres duelos de diferencia de la cima. De la misma manera, Toronto Raptors estará pendiente de ese compromiso porque una derrota de los bostonianos combinado de un lauro frente a Miami Heat podría darle el tercer puesto.

Aunque ambos quintetos no gozan de su mejor presentación en esta primera mitad de la NBA, Memphis Grizzlies y Los Angeles Clippers también verán acción en un bonito partido desde Intuit Dome con la intención de pelear por los lugares de clasificación en la Conferencia Oeste.

Juegos para hoy en la NBA: 15 DE DICIEMBRE