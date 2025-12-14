Los Ángeles Clippers en un crucero con destino a la perdición

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una temporada de promesas y serias aspiraciones de anillo para Los Angeles Clippers se ha transformado en una pesadilla competitiva. El equipo, originalmente catalogado por expertos y analistas como un contendiente de la Conferencia Oeste, actualmente ostenta un balance desolador de 6 victorias y 19 derrotas, anclándose en el penúltimo lugar (14°) de la tabla del Oeste y generando una profunda preocupación en la gerencia y entre los aficionados. Este registro representa una de las peores actuaciones en el inicio de temporada de la franquicia en la última década.

Clippers en un declive impresionante

El principal catalizador de esta debacle es, inequívocamente, la plaga de lesiones que ha diezmado la columna vertebral del equipo. La estructura de superestrellas que debía impulsar a los Clippers hacia la cima ha colapsado debido a las ausencias prolongadas de sus principales figuras:

Kawhi Leonard (Alero/Delantero): La estrella bidireccional, considerada la piedra angular del proyecto, ha estado fuera por [Detalle no proporcionado, se asume una lesión grave por la crisis], afectando gravemente la capacidad del equipo para cerrar partidos y mantener una defensa élite.

Bradley Beal (Escolta/Guardia): Su adquisición prometía una potencia ofensiva inigualable, pero su inactividad ha dejado al equipo sin un anotador crucial en el backcourt .

Bogdan Bogdanović (Escolta/Guardia): La lesión del tirador serbio ha eliminado una fuente vital de espaciamiento y tiros de tres puntos.

Estas bajas han desmantelado la profundidad y el talento ofensivo, dejando al entrenador [Nombre del entrenador, Ej: Tyronn Lue] con opciones limitadas y rotaciones inestables.

La Carga de los Supervivientes: James Harden e Ivica Zubac

Ante la ausencia de tres figuras clave, el liderazgo en la cancha ha recaído obligatoriamente sobre los hombros del base James Harden y del pívot Ivica Zubac.

James Harden, conocido por su capacidad de playmaking y anotación, ha intentado asumir el rol de líder ofensivo primario y gestor del juego en solitario. Sus estadísticas, a pesar del mal balance del equipo, reflejan el esfuerzo individual: está promediando aproximadamente 26.6 puntos, 8.2 asistencias y 5.3 rebotes por partido.

Sin embargo, el volumen y la presión de tener que compensar la falta de otros anotadores han llevado a una alta tasa de pérdidas de balón (cerca de 3.96 por partido) y una eficiencia general que se resiente ante las defensas enfocadas en él. El rendimiento ofensivo del equipo (con un Offensive Rating situado en la parte baja de la liga) demuestra que, por brillante que sea Harden, no puede sostener la ofensiva de un contendiente élite sin apoyo.

Por su parte, Ivica Zubac se ha convertido en el pilar de la pintura y un modelo de consistencia. El pívot croata ha elevado su producción a cifras cercanas a los 16.6 puntos y más de 9.0 rebotes por encuentro, liderando la liga en rebotes ofensivos y manteniendo una alta eficiencia en tiros de campo.

Zubac ha demostrado ser un ancla defensiva valiosa en la pintura, pero su esfuerzo no ha sido suficiente para contrarrestar la debilidad perimetral defensiva y la incapacidad del equipo para asegurar los rebotes defensivos clave.