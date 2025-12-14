El regreso triunfal de Wembanyama impulsa a los Spurs a la final de la NBA Cup

Suscríbete a nuestros canales

111-109 en las semifinales de la NBA Cup 2025. La épica victoria no solo rompió una impresionante racha del Thunder, sino que también catapultó a los Spurs a la gran final del torneo inaugural. En la noche de este sábado, los San Antonio Spurs protagonizaron el mayor shock de la temporada al vencer al formidable Oklahoma City Thunder con un marcador deen las semifinales de la. La épica victoria no solo rompió una impresionante racha del Thunder, sino que también catapultó a los Spurs a la gran final del torneo inaugural.

El héroe de la noche fue Victor Wembanyama, quien regresó a la duela tras una ausencia de 12 partidos debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. A pesar de tener minutos limitados, el pívot francés fue la chispa que encendió el triunfo de San Antonio.

Wembanyama: impacto inmediato y contundente

El regreso de Wemby fue estelar, revirtiendo la dinámica del partido. En menos de 21 minutos en cancha, el francés registró:

22 puntos .

9 rebotes .

2 tapones (bloqueos).

Su impacto defensivo y su capacidad para crear espacios en la pintura fueron tan determinantes que los Spurs dominaron a los Thunder por 21 puntos con él en la cancha, un increíble plus-minus de +21. Su canasta a la media vuelta en los momentos finales del partido fue un acto de audacia que ayudó a sostener la ventaja en el thriller.

"Puede parecer solo un juego, pero es un esfuerzo colectivo, y no es algo fácil. Es solo su segunda derrota; significa algo", afirmó Wembanyama al finalizar el encuentro.

La racha rota de los Thunder

La victoria de San Antonio es un verdadero golpe de autoridad. El Oklahoma City Thunder llegó a la semifinal con un halo de invencibilidad, liderando la liga con un récord de 24-1 y una racha activa de 16 victorias consecutivas. Los Spurs propinaron al Thunder apenas su segunda derrota de la temporada, rompiendo la inercia del que era considerado el equipo más sólido del Oeste.

Aunque Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 29 puntos, el esfuerzo colectivo de San Antonio fue superior. Otros jugadores clave para los Spurs incluyeron a Devin Vassell con 23 puntos, Stephon Castle con 22, y De'Aaron Fox, también con 22 puntos.