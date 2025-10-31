NBA: Víctor Wembanyama logra partidazo histórico y emula a leyendas de los Spurs

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de San Antonio Spurs comenzó con todo la presente temporada 2025-2026 de la NBA, al registrar récord perfecto de 5-0. Esa notable racha y momento, es gracias también a las actuaciones de Víctor Wembanyama, quien ha sido un líder para esta franquicia que quiere volver a lo más alto.

El francés está en su tercera campaña como profesional en el mejor baloncesto del mundo y sigue demostrando que es uno de los talentos más destacado de la actualidad. En la más reciente victoria de su equipo, jugó 40 minutos de acción ante Miami Heat, donde anotó 27 puntos, tomó 18 rebotes y repartió seis asistencias, siendo el MVP de ese compromiso.

Gracias a esa actuación, entró en la historia de los Spurs, junto a dos leyendas que hoy día, están en el Salón de la Fama.

Víctor Wembanyama, sinónimo de historia en San Antonio

Wembanyama volvió a dejar su huella con otra actuación dominante, sumando 25 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 5 bloqueos. Es apenas el tercer partido de su carrera con esos números, una muestra del impacto que ya tiene en la NBA a tan corta edad. Su presencia en ambos extremos de la cancha sigue siendo una pesadilla para los rivales y un espectáculo para los fanáticos, que ven cómo el joven francés se consolida como la nueva cara de los Spurs.

Con este desempeño, Wembanyama se coloca en una lista muy corta dentro de la historia de San Antonio. Solo dos leyendas del Salón de la Fama, David Robinson y Tim Duncan, lograron más partidos con esas estadísticas, con ocho y seis respectivamente. No solo iguala la intensidad de los grandes referentes de la franquicia, sino que demuestra que su talento puede marcar una nueva era en el equipo texano.

En estos primeros 5 juegos de la temporada, Víctor Wembanyama promedia 30.2 puntos por juego, con 14.6 rebotes, 3.4 asistencias y 4.8 bloqueos, unos números sumamente notables e impresionantes que han sido determinantes para los Spurs.