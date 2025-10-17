¡La profecía de una leyenda! Esta reconocida figura dice que Victor Wembanyama será el MVP de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre la próxima superestrella dominante de la NBA ha tomado un giro definitivo con una audaz y categórica predicción. El 10 veces All-Star y leyenda del baloncesto, Carmelo Anthony, ha declarado sin reservas que la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, ganará el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA esta temporada.

Las explosivas declaraciones de Anthony, realizadas en su podcast 7PM in Brooklyn, han resonado en todo el panorama deportivo, elevando aún más las ya altísimas expectativas que rodean al joven fenómeno francés de 2,26 metros.

Una Dominación Estadística Sin Precedentes

El núcleo de la predicción de Anthony reside en la versatilidad de Wembanyama y su potencial para impactar cada faceta del juego. Al desglosar sus argumentos, Carmelo Anthony destacó la habilidad única del pívot para liderar múltiples categorías estadísticas, una hazaña rara vez vista en la historia de la liga.

"Predigo que será el MVP este año", afirmó Anthony. "Lo digo porque tiene la oportunidad de liderar todas las categorías estadísticas del juego. Puede liderar todas las categorías que hay esta temporada, nunca hemos visto eso...".

La capacidad de un jugador para estar entre los líderes de anotación, rebotes, asistencias, tapones e incluso triples, es lo que, según Anthony, establece a Wembanyama aparte de cualquier otro jugador contemporáneo.

“Nunca Hemos Visto Algo Así”

Carmelo Anthony fue más allá de la mera estadística, comparando el impacto de Wembanyama con el de las figuras más transformadoras en la historia de la NBA, utilizando un lenguaje que reflejó la admiración y el asombro que genera el jugador de San Antonio.

"Nunca hemos visto algo como lo de Wemby, es el MVP," sentenció Anthony, equiparando la irrupción del joven francés con hitos generacionales. "Nunca viste nada como [Kareem Abdul-Jabbar] hasta que apareció Shaq. Nunca habíamos visto un [LeBron James] antes. Nunca habíamos visto a un Wemby. [Alguien] capaz de liderar todas las categorías que hay, y estadísticamente, eso es el MVP".

La comparación con leyendas del calibre de Shaquille O'Neal y LeBron James, quienes redefinieron sus respectivas eras, subraya la creencia de que Wembanyama no solo es un gran talento, sino un verdadero disruptor del juego.