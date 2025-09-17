NBA: Estrella dejaría a Los Angeles Lakers para unirse a Víctor Wembanyama (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers deberán mover su chequera próximamente si quieren mantener a una de sus principales figura de cara a la venidera temporada de la NBA. Después de una campaña gloriosa con los gloriosa, Austin Reaves ha elevado su valor como jugador y estará buscando un mejor acuerdo en la liga.

El escolta se perfila como uno de los nombres más codiciados en la próxima agencia libre de la NBA y podría buscar un contrato que le garantice hasta 35 millones de dólares por temporada, de acuerdo con el reporte de Anthony F. Irwin.

No termina ahí para el guardia de Los Angeles Lakers, ya que la estrella tiene a los San Antonio Spurs con intenciones de hacerse con sus servicios y provocar una gran dupla junto a Víctor Wembayana. compañero y equipo que le podría servir de mucha ayuda para seguir en crecimiento en su trayectoria en el mejor baloncesto del mundo.

Austin Reaves interesa a San Antonio Spurs

El escolta ha demostrado un notable crecimiento en su rendimiento, consolidándose como una pieza clave en la rotación de los Lakers y ganándose la atención de varios equipos que valoran su capacidad para anotar, generar juego y defender con intensidad. En la pasada campaña, el escolta se consolidó como estrella de la liga, donde dejó estadísticas de 20.2 puntos por partido, 5.8 asistencias, 4.8 rebotes y un 46% en disparos de campo.

Según el reporte de Irwin, Austin Reaves rechazaría su opción de jugador después de esta temporada y podría alcanzar un contrato de entre 30 y 35 millones de dólares anuales. Esto le dará la oportunidad de experimentar como sin restricciones y despertará mucho interés no solo en San Antonio, sino que varias franquicias que busca sumar poderío para aspirar a resultados importantes en la competición.