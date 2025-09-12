NBA: Dominicano Karl Anthony Towns tendrá a esta figura como compañero en New York Knicks

Suscríbete a nuestros canales

Con miras a pelear por el anillo, los New York Knicks están ultimando detalles para entrar a la venidera temporada de la NBA como serios candidatos al título. La franquicia neoyorquino ha acordado un acuerdo con una de las figuras más atractivas en el actual mercado de agentes libres.

La organización de la Gran Manzana se hicieron con los servicios de Malcolm Brogdon con un contrato de un año, de acuerdo con el reporte del agente Sam Permut de Roc Nation. El ex Sexto Hombre del Año aportará al conjunto el Bronx profundidad clave en la zona de defensa y un juego de reserva para la campaña 2025-26 en el mejor baloncesto del mundo.

Los Knicks se quedaron cortos en la pasada temporada luego de llegar hasta las Finales de Conferencia de la NBA, donde cayeron en seis juegos a manos de Indiana Pacers, que se clasificaron por primera vez a unas Finales de NBA. Karl-Anrhony Towns recibe a un refuerzo de lujo para aspirar a resultados importantes en la venidera zafra del certamen.

Malcolm Brogdon a los Knicks

Esta incorporación representa un movimiento estratégico para la franquicia neoyorquina, que busca reforzar su rotación en la zona de defensa con un jugador experimentado y versátil. Malcolm Brogdon, conocido por su inteligencia en la cancha y su capacidad para anotar y distribuir el balón, llega en un momento clave para el equipo.

En su décima temporada en la NBA, el base trae consigo una trayectoria sólida, incluyendo el reconocimiento como Sexto Hombre del Año, lo que resalta su valor saliendo desde el banquillo. En la pasada temporada, el jugador dejó números de 12.7 puntos, 4.1 asistencias, 3.8 rebotes y un 43.3% en tiros de campo en 24 juegos disputados con Washington Wizards.