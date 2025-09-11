¡Muy confiado! Stephen Curry envía fuerte advertencia a toda la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Stephen Curry, el incombustible base de los Golden State Warriors y uno de los jugadores más influyentes en la historia de la NBA, ha lanzado una declaración que resuena con la confianza que siempre lo ha caracterizado. A sus 37 años, y a las puertas de su 17.ª temporada profesional, Curry ha manifestado su convicción de que todavía tiene lo necesario para estar en la cima de su juego y llevar a su equipo a la gloria.

Curry confiado en volver a jugar al mejor nivel

En un mundo del deporte que a menudo celebra a los jóvenes talentos y olvida a los veteranos, las palabras de Curry son un recordatorio de su mentalidad de campeón. "Voy a mi 17.º año y realmente creo que puedo estar en la cima de mi juego otra vez y ganar al más alto nivel", afirmó Curry con una seriedad que solo él puede transmitir.

Esta declaración no es un simple eslogan publicitario; es el reflejo de una ética de trabajo y una dedicación que lo han mantenido relevante y dominante durante casi dos décadas.

La carrera de Stephen Curry es un testamento a la longevidad y la excelencia. Desde que irrumpió en la liga con su revolucionario estilo de tiro, el 'Chef' ha redefinido el baloncesto moderno.

Sus cuatro títulos de la NBA, dos MVP de la temporada regular, un MVP de las Finales y un sinfín de récords en triples, son la prueba de su impacto. Sin embargo, a medida que la edad avanza y la liga se llena de atletas más jóvenes, el desafío de mantenerse en la élite es cada vez mayor.

Un gran desafío a sus 37 años

Para Curry, este desafío es una motivación. En lugar de ver los 37 años como un límite, los ve como una oportunidad para demostrar que la experiencia y la inteligencia de juego pueden superar las ventajas físicas.

Su régimen de entrenamiento, conocido por su meticulosidad y enfoque en la prevención de lesiones, es un factor clave en su capacidad para mantenerse a este nivel. Además, su profundo conocimiento del juego y su capacidad para leer las defensas rivales lo convierten en una amenaza constante, incluso cuando su explosividad física pueda haber disminuido ligeramente.