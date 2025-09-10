¡Cambian las reglas en la NBA!

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha implementado un cambio significativo en sus reglas que eliminará el impacto de los tiros de media cancha al final de los cuarto en las estadísticas de los jugadores.

¿Por qué este cambio?

La motivación detrás de este cambio es fomentar que los jugadores intenten más tiros de larga distancia sin la preocupación de que un tiro fallado al final de una posesión o de un cuarto perjudique su porcentaje de tiro general. Históricamente, estos tiros, a menudo desesperados y de muy baja probabilidad, afectaban negativamente las estadísticas de tiro de un jugador, disuadiéndolos de intentarlos.

Con la eliminación de este impacto estadístico, se espera que veamos un aumento en la cantidad de "bombazos" desde el logo y más allá, ya que los jugadores se sentirán más libres para intentar estos tiros sin consecuencias para sus promedios. Este ajuste podría añadir un elemento de emoción al final de los cuartos, al tiempo que permite que las estadísticas de los jugadores reflejen con mayor precisión su rendimiento real en el juego.

