La NBA podría cambiar nuevamente el formato del All Star Game ¿Cuál sería? (+detalles)

Desde hace varias temporadas, los directivos de la NBA están buscando alternativas, para que All Star Game vuelva a ser tan atractivo, como lo fue hasta principios de los 2000 y de acuerdo a una fuente oficial, el formato cambiaría nuevamente en la temporada 2025-2026.

Luego de hacer una especie de draft durante varias zafras y poner a LeBron James a liderar equipos, para medirse al quinteto de Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo. En la temporada previa, ya hubo una modificación drástica, pero evidentemente tampoco convenció.

¿Cómo fue el formato del All Star Game en la 2024-2025?

Ese formato, se basó en cuatro franquicias que jugaban una especie de cuadrangular en un tiempo aproximado de un cuarto por mini-juego y donde el ganador fue el conjunto comandado por la leyenda Shaquille O'Neal.

Este sería el nuevo formato del All Star Game:

De acuerdo a la información compartida por el periodista Shams Charania, el nuevo formato será algo similar al anterior, aunque se llevaría a cabo en una especie de round robin entre tres quintetos.

Estos enfrentamientos serían entre dos equipos conformados por jugadores de Estados Unidos y una escuadra estructurada por basquetbolistas del resto del mundo, con ocho seleccionados para cada uno.

La idea, en primera instancia, es que se midan igualmente en unos mini-juegos de 12 minutos cada uno, lo que representa un cuarto.

Esto fue planteado este miércoles en un comité donde estuvieron propietarios, ejecutivos y jugadores; basándose en la idea que se plantea desde ya varios años de subir la competitividad. El próximo Juego de Estrellas se disputará el 15 de febrero de 2026 en Los Angeles.