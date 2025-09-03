Baloncesto Internacional

EuroBasket 2025: Turquía vence a Jokic ... y Portugal se clasifica

La jornada de hoy en el EuroBasket ha estado marcada por la intensidad en la cancha y resultados que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos. Desde victorias ajustadas hasta demostraciones de poderío, los equipos han dado lo mejor de sí para asegurar su posición en el torneo

Por Eimy Carta
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 05:46 pm
Montenegro sorprende a Gran Bretaña en un duelo reñido

En uno de los partidos más vibrantes del día, la selección de Gran Bretaña se impuso ante Montenegro con un marcador de 83-89. A pesar de que Montenegro era considerado favorito, Gran Bretaña demostró una gran resistencia, obligando a los montenegrinos a luchar hasta el último minuto, pero no lograron el resultado.

Lituania triunfa en un final de infarto contra Suecia

El partido entre Lituania y Suecia fue un auténtico thriller, que terminó con una victoria lituana por 74-71. Los suecos mostraron una gran garra, pero la experiencia y sangre fría de Lituania en los momentos decisivos fueron clave para inclinar la balanza a su favor.

Alemania arrolla a Finlandia con una defensa impecable

La selección de Alemania hizo valer su condición de potencia en el baloncesto europeo con una aplastante victoria de 61-91 sobre Finlandia. El equipo alemán mostró un dominio total del juego, tanto en ataque como en defensa, dejando pocas oportunidades a su rival.

Letonia no da tregua a la República Checa

Letonia demostró ser un equipo imparable, superando a la República Checa con un contundente 75-109. Este resultado subraya el excelente momento de forma de los letones, que se perfilan como uno de los equipos a seguir en el campeonato.

Portugal se lleva una ajustada victoria ante Estonia

En un encuentro que se decidió por la mínima, Portugal logró una victoria de 65-68 contra Estonia. El partido fue un golpeteo constante, con ambos equipos intercambiando canastas, pero la mayor efectividad de los portugueses en los segundos finales les valió el triunfo.

Turquía supera a Serbia en un choque de titanes

En el partido más esperado de la jornada, Turquía demostró su poderío al derrotar a Serbia 95-90. El choque estuvo lleno de estrellas en la cancha y fue una batalla punto por punto, en la que los turcos lograron mantener la ventaja en los momentos más críticos, sellando una importante victoria en su camino en el torneo.

