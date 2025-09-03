EuroBasket 2025: Turquía vence a Jokic ... y Portugal se clasifica

Suscríbete a nuestros canales

Montenegro sorprende a Gran Bretaña en un duelo reñido

En uno de los partidos más vibrantes del día, la selección de Gran Bretaña se impuso ante Montenegro con un marcador de 83-89. A pesar de que Montenegro era considerado favorito, Gran Bretaña demostró una gran resistencia, obligando a los montenegrinos a luchar hasta el último minuto, pero no lograron el resultado.

Lituania triunfa en un final de infarto contra Suecia

El partido entre Lituania y Suecia fue un auténtico thriller, que terminó con una victoria lituana por 74-71. Los suecos mostraron una gran garra, pero la experiencia y sangre fría de Lituania en los momentos decisivos fueron clave para inclinar la balanza a su favor.

Alemania arrolla a Finlandia con una defensa impecable

La selección de Alemania hizo valer su condición de potencia en el baloncesto europeo con una aplastante victoria de 61-91 sobre Finlandia. El equipo alemán mostró un dominio total del juego, tanto en ataque como en defensa, dejando pocas oportunidades a su rival.

Letonia no da tregua a la República Checa

Letonia demostró ser un equipo imparable, superando a la República Checa con un contundente 75-109. Este resultado subraya el excelente momento de forma de los letones, que se perfilan como uno de los equipos a seguir en el campeonato.

Portugal se lleva una ajustada victoria ante Estonia

En un encuentro que se decidió por la mínima, Portugal logró una victoria de 65-68 contra Estonia. El partido fue un golpeteo constante, con ambos equipos intercambiando canastas, pero la mayor efectividad de los portugueses en los segundos finales les valió el triunfo.

Turquía supera a Serbia en un choque de titanes

En el partido más esperado de la jornada, Turquía demostró su poderío al derrotar a Serbia 95-90. El choque estuvo lleno de estrellas en la cancha y fue una batalla punto por punto, en la que los turcos lograron mantener la ventaja en los momentos más críticos, sellando una importante victoria en su camino en el torneo.