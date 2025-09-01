Eurobasket: Alemania, Serbia y Turquía siguen a ritmo de favoritos

Suscríbete a nuestros canales

La fase de grupos del EuroBasket se calienta en su sexto día de competición. La jornada, la cuarta de los grupos A y B, arrancó con emocionantes duelos que definieron triunfos por primera vez en el torneo y otros que se afianzan como candidatos.

Lituania vence al local

Lituania se llevó una importante victoria ante la anfitriona Finlandia en un partido que enfrentó a dos de los mejores equipos del grupo B. El encuentro fue tan esperado que los presidentes de ambos países, Alexander Stubb de Finlandia y Gitanas Nausėda de Lituania, asistieron al Tampere Deck Arena.

En la victoria lituana, los jugadores más destacados fueron Jokubaitis, con 16 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias, y Blazevic, quien sumó 14 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Ambos fueron determinantes para el triunfo de su equipo. Por parte de Finlandia, los máximos anotadores fueron Jantunen y Markkanen, cada uno con 19 puntos.

Alemania aplasta a Gran Bretaña

Alemania, una de las grandes favoritas del torneo, continúa su camino invicto con una aplastante victoria sobre Gran Bretaña, que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo competir. El partido empezó con una sorpresa, ya que los británicos se mantuvieron a la par en los primeros minutos. Sin embargo, Alemania, liderada por sus estrellas Wagner y Schröder, rápidamente tomó el control.

Tras el descanso, el dominio alemán no disminuyó. La defensa teutona impidió que Gran Bretaña generara oportunidades, llevando la diferencia a 48 puntos al finalizar el tercer cuarto (88-40). El último periodo solo sirvió para sellar la contundente victoria de 120-57, con una diferencia final de 63 puntos.

Turquía otro de los fuertes

Turquía se consolida como una de las candidatas al título en el EuroBasket. El equipo de Ergin Ataman sigue invicto con cuatro victorias en cuatro partidos. Su próximo reto es crucial: se enfrentarán a Serbia para decidir el liderato del grupo A. Este partido será la verdadera prueba para determinar las aspiraciones de medalla de Turquía.

Alperen Şengün fue, una vez más, la figura del partido con 21 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para una valoración de 30. Ercan Osmani aportó 14 puntos y 10 rebotes, y Cedi Osman sumó 11 puntos.

Montenegro se impuso a Suecia

A Montenegro le costó más de lo esperado llevarse la victoria. Un tercer cuarto en el que Suecia les superó 31-24 arruinó la ventaja que habían logrado en la primera mitad.

Nikola Vucevic fue el jugador más destacado del partido con 23 puntos y 15 rebotes para una valoración de 40.

Otros resultados

Los otros dos compromisos de la jornada enfrentaron a Serbia contra República Checa. Los de Jokic consiguieron el triunfo de forma contundente por 22 de ventaja, aunque tuvieron algunos problemas ofensivos. Letonia logró derrotar a la combatiente Portugal por marcador de 78-62.

