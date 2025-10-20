MLB: Kiké Hernández cerca de igualar marca histórica de Dodgers en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Kiké Hernández es uno de los peloteros que mejor ADN competitivo tiene de Dodgers de Los Ángeles. Un jugador que a lo largo de su carrera se ha desempeñado de manera magistral en postemporada. Ahora está muy cerca de igualar una marca histórica para la franquicia en octubre.

Hernández desde su debut ha registrado actuaciones superlativas: jonrones clave, joyas defensivas, hasta correr las bases de manera oportuna. Su presencia en series de alto voltaje refleja su talento y su importancia en un equipo que vive para disputar series en postemporada.

Kiké a lo largo de su carrera en Dodgers registra 85 juegos en postemporada, está a solo uno de igualar el récord histórico de la franquicia que ostenta Justin Turner con 86 juegos. Una marca que habla muy bien del nivel del boricua y de su trabajo en playoffs.

Top 10 peloteros de Dodgers de Los Ángeles con más juegos en la historia de postemporada

Kiké Hernández está muy cerca de igualar la marca de Justin Turner. Sin embargo, hay jugadores de mucho nivel, que en los últimos 10 años han registrado juegos impresionantes en octubre. Por dar un ejemplo, Mookie Betts es parte de este top y no debutó en Los Ángeles.

Top 10 Dodgers con más juegos en la historia de postemporada

Justin Turner: 86 juegos Kiké Hernández: 85 juegos Chris Taylor: 80 juegos Max Muncy: 72 juegos Cody Bellinger: 69 juegos Will Smith: 65 juegos Joc Pederson: 64 juegos Mookie Betts: 63 juegos Corey Seager: 61 juegos Yasiel Puig: 58 juegos

Números de Kiké Hernández en su carrera en postemporada

Kiké Hernández es un pelotero que a lo largo de su carrera ha destacado en postemporada. Lo hizo en Dodgers de Los Ángeles y en el corto tiempo que estuvo en Medias Rojas de Boston. El boricua destaca por su disciplina en el plato y su visión para dar batazos importantes.

Números de Hernández en su carrera en postemporada:

- 96 juegos, 266 turnos, 44 anotadas, 75 hits, 11 dobles, 2 triples, 15 jonrones, 39 impulsadas, 27 boletos, 60 ponches, 3 bases robadas, .306 promedio, .375 OBP, .417 SLG, .792 OPS