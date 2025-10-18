Los Dodgers barren a los Cerveceros y se meten a la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Angeles siguen encaminados a revalidar su título de Serie Mundial obtenido en la temporada pasada y en esta oportunidad, completaron la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato (4-0).

Los californianos se apoyaron en un inspirado Shohei Ohtani que tuvo una noche gloriosa en la ofensiva y en el montículo, para terminar imponiéndose a Milwaukee con pizarra de 1-5 en el Dodger Stadium. Convirtiéndose así en el primer equipo que juega dos Series Mundiales en fila desde los Phillies de Philadelphia en los años de 2008 y 2009.

El Show de Shohei Ohtani con los Dodgers:

Lo de Shohei Ohtani se cuenta y no se cree; el japonés fue el abridor de este desafío, blanqueando a la ofensiva de los Cerveceros durante seis episodios completos, en los cuales acumuló hasta 10 abanicados y permitió apenas dos inatrapables.

Mientras que con el madero estuvo mejor todavía, poniendo a los Dodgers arriba con un largo vuelacercas en el primer capítulo, para liderar un rally de tres carreras.

El segundo llegó en el cuarto, un batazo que estuvo a punto de irse del parque con 469 pies recorridos y en la baja del séptimo, sacó un nuevo bambinazo, dándole la clasificación a los californianos con la mejor actuación para un pelotero en un juego de la historia. La única anotación de Milwaukee llegó en el octavo episodio.

Ahora los dirigidos por Dave Roberts esperan a su rival en la próxima instancia, el cuál saldrá de la llave entre Marineros de Seattle (3-2) contra los Azulejos de Toronto (2-3).