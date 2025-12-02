Wilson Álvarez aclara su situación sobre un presunto secuestro

Suscríbete a nuestros canales

Tras finalizar la jornada de este domingo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, surgió un rumor de un posible secuestro al coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, Wilson Álvarez, quien aclaró recientemente su situación.

Luego de algunas horas de suspenso, el "Intocable" se encargó de desmentir en primera persona ese falso rumor, a través de su cuenta personal de Instagram.

Wilson Álvarez desmiente haber sido secuestrado:

En horas tempranas de este lunes, 1 de diciembre, Álvarez compartió par de historias: en la primera se aprecia al ex grandeliga junto a su esposa, manifestando que todo estaba bien.

Mientras que en la segunda, Wilson dejo claro que no paso por ninguna situación de inseguridad y que estaba disfrutando."Aquí estoy tranquilo, en Margarita. Dejen de estar inventando cosas que no son", comentó el coach de lanzadores de los rapaces.

¿Por qué Wilson Álvarez está en Margarita?

En estos momentos, el ex pitcher zurdo se encuentra en la isla de Margarita, debido a que este martes las Águilas del Zulia iniciarán una serie de dos choques contra los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta y por ende, el "Intocable", aprovechó el tiempo libre previo al primer duelo, para disfrutar un poco de la playa junto a su esposa.