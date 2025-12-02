LVBP

Wilson Álvarez aclara su situación sobre un presunto secuestro

El "Intocable" se encuentra actualmente en la Isla de Margarita 

Por

Meridiano

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 10:53 pm
Wilson Álvarez aclara su situación sobre un presunto secuestro
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Tras finalizar la jornada de este domingo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, surgió un rumor de un posible secuestro al coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, Wilson Álvarez, quien aclaró recientemente su situación.

NOTAS RELACIONADAS

Luego de algunas horas de suspenso, el "Intocable" se encargó de desmentir en primera persona ese falso rumor, a través de su cuenta personal de Instagram.

Wilson Álvarez desmiente haber sido secuestrado:

En horas tempranas de este lunes, 1 de diciembre, Álvarez compartió par de historias: en la primera se aprecia al ex grandeliga junto a su esposa, manifestando que todo estaba bien.

Mientras que en la segunda, Wilson dejo claro que no paso por ninguna situación de inseguridad y que estaba disfrutando."Aquí estoy tranquilo, en Margarita. Dejen de estar inventando cosas que no son", comentó el coach de lanzadores de los rapaces.

¿Por qué Wilson Álvarez está en Margarita?

En estos momentos, el ex pitcher zurdo se encuentra en la isla de Margarita, debido a que este martes las Águilas del Zulia iniciarán una serie de dos choques contra los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta y por ende, el "Intocable", aprovechó el tiempo libre previo al primer duelo, para disfrutar un poco de la playa junto a su esposa.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras LVBP
Lunes 01 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Cotilleo deportivo