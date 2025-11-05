LVBP: Oswaldo Guillén lanza una verdad sobre Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Desde que comenzó la temporada 2025-2026 de la LVBP, los Tigres de Aragua se convirtieron en los dueños absolutos de la tabla de posiciones. Parte de eso se debe al gran manejo del manager Oswaldo Guillén, quien ha sacado lo mejor de cada uno de sus peloteros.

Como muchos recordarán, el estratega venezolano regresó a la gloria a los Tiburones de La Guaira hace un par de años, conquistando tanto el campeonato nacional como la Serie del Caribe. Sin embargo, su drástica salida de la organización terminó de romper una bonita relación que venía creciendo con el pasar del tiempo.

Ozzie, sin filtros

La cuarta semana de ronda regular comenzó con un intenso juego entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, el primero de la serie particular en el Estadio Universitario. Si bien los dirigidos por Oswaldo Guillén contaron con ventaja en cierto momento del compromiso, al final cayeron con pizarra de 17 a 6.

Pero previo a la voz de playball, el manager venezolano atendió a los medios de prensa en lo que fue su primera visita al recinto de la UCV en esta zafra. Allí fue directo y no se habló con rodeos sobre su relación con el conjunto litoralense.

"La Guaira significa mucho para mí, pero ya yo tengo a una gente a quien defender. Gracias a Dios, los Tigres han logrado que no eche de menos a la divisa de Tiburones", comentó.

Luego complementó: "Tiburones es el único equipo que me ha botado dos veces (...) La pelota en Venezuela es tan difícil que a los managers que ganan los botan".

Por lo pronto, Oswaldo Guillén y sus Tigres se mantienen sólidos en la cima del torneo venezolano. Previo a la jornada de este miércoles cuentan con marca de 11 victorias y 5 derrotas, con dos juegos por encima del segundo lugar.