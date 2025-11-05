LVBP: Así benefició la llegada de Gorkys Hernández a Tigres según "Cafecito" Martínez

Suscríbete a nuestros canales

En este inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, no cabe duda de que el mejor equipo ha sido Tigres de Aragua. Comandados por Oswaldo Guillén, los bengalíes muestran récord de 11 triunfos y cinco derrotas en los primeros compases de la campaña, números realmente sólidos.

Para mostrar este buen rendimiento, la nueva gerencia del equipo, comandada por Víctor Gárate, realizó un arduo trabajo durante la temporada muerta. Entre los movimientos que realizaron, estuvo la llegada del jardinero Gorkys Hernández, quien sin duda alguna ha sido uno de los mejores peloteros de nuestro campeonato en los últimos años.

La llegada de Hernández ha sido importante no solo en lo que al juego se refiere, sino también por el liderazgo que aporta. Meridiano conversó justamente con uno de los grandes líderes del clubhouse felino, José "Cafecito" Martínez, quien resaltó la importancia que ha tenido la figura de Gorkys para los Tigres.

Gorkys Hernández, de "enemigo" a líder

"Honestamente es un tipo al que le importa tanto, que a mí me sorprende. Hay personas que hacen legado y simplemente pueden importarles el juego o no. Él obviamente no está siendo el Gorkys que todos esperamos, pero lo mejor es que se esfuerza todos los días, se enfoca en hacer lo mejor para ayudarnos a ganar"; fue lo primero que dijo José "Cafecito" Martínez sobre Gorkys Hernández, en una conversación con Meridiano.

Y es que ciertamente, a nivel ofensivo, el jardinero ha empezado con titubeos la temporada, pero trabaja de manera incansable para cambiar la situación. "En días libres toma prácticas extras, es un tipo que es un ejemplo, para los niños e incluso para mí", comentó.

Además, José "Cafecito" Martínez también contó cómo recibió la noticia del cambio de Gorkys Hernández a los Tigres. "Me contenté muchísimo, porque era un enemigo completo de los Tigres de Aragua", dijo entre risas Martínez.