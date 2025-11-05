Estos dos equipos son los que más cuadrangulares acumulan esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

En la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional nuevamente se están haciendo protagonistas los batazos y una de las cosas que ha sorprendido es la gran cantidad de cuadrangulares que se han conectado hasta el momento.

En total, se han desaparecido 116 pelotas en 126 desafíos y todas las franquicias tienen doble dígito de vuelacercas. No obstante, dos organizaciones han mostrado un poder impresionante.

Tiburones y Cardenales los más jonroneros:

Tras la jornada de este martes, el liderato colectivo de vuelacercas se igualó, un apartado en el que tanto Tiburones de La Guaira como Cardenales de Lara alcanzaron las 20 sacadas del parque.

Un renglón donde lucen con cierta ventaja, en referencia al resto de las novenas, motivado a que el más cercano es Leones con 16 y doblan a Tigres (10) y Águilas (10).

Así marcha el liderato colectivo de cuadrangulares en la LVBP:

Tiburones de La Guaira: 20 Cardenales de Lara: 20 Leones del Caracas: 16 Bravos de Margarita: 15 Caribes de Anzoátegui: 14 Navegantes del Magallanes: 11 Tigres de Aragua: 10 Águilas del Zulia: 10.

El bateador que más bambinazos suma en esta campaña, es el novato sensación Jadher Areinamo, quien lleva seis cuadrangulares.