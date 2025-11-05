MLB: La campaña de béisbol más larga de la historia fue la de 2025 

Tras una temporada que se extendió hasta principios de noviembre, la campaña de 2025 se ha consolidado como la más extensa y de mayor volumen de juegos jamás disputada. Este hito establece un nuevo estándar de durabilidad y emoción.
El dato clave
Con un total de 2.477 juegos, la temporada de la MLB se convirtió oficialmente en la más larga de la historia. Esta cifra monumental incluye la totalidad de los partidos disputados durante la temporada regular y la postemporada (incluyendo el Wild Card y la Serie Mundial).
Este récord histórico de 2.477 juegos subraya la tendencia de la liga hacia un calendario extendido y el éxito de los recientes ajustes en el formato de playoffs. Para los analistas, esta cifra no solo representa una nueva marca de partidos, sino también un triunfo comercial y una confirmación de la pasión inagotable de los fanáticos.
El formato que impulsó los números
Este aumento en la cantidad total de juegos se debe principalmente a la expansión del formato de postemporada, implementada para generar más ingresos y compromiso con el público.
-
Temporada regular estándar: Cada equipo disputa 162 partidos en el calendario regular, lo que ya la convierte en la temporada más larga del deporte profesional estadounidense.
-
Postemporada ampliada: La adición de más series y equipos clasificados al Wild Card ha incrementado la cantidad de partidos de playoffs. Un ejemplo reciente es que las series finales se han extendido al máximo, como la Serie Mundial que se definió en siete juegos.
-
Fechas tardías: La finalización del calendario se ha retrasado significativamente, llevando la Serie Mundial a jugarse hasta principios de noviembre, lo que extiende la duración cronológica de la temporada.