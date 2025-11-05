MLB: La campaña de béisbol más larga de la historia fue la de 2025 

Suscríbete a nuestros canales

Tras una temporada que se extendió hasta principios de noviembre, la campaña de 2025 se ha consolidado como la más extensa y de mayor volumen de juegos jamás disputada. Este hito establece un nuevo estándar de durabilidad y emoción.

El dato clave

Con un total de 2.477 juegos, la temporada de la MLB se convirtió oficialmente en la más larga de la historia. Esta cifra monumental incluye la totalidad de los partidos disputados durante la temporada regular y la postemporada (incluyendo el Wild Card y la Serie Mundial).

Este récord histórico de 2.477 juegos subraya la tendencia de la liga hacia un calendario extendido y el éxito de los recientes ajustes en el formato de playoffs. Para los analistas, esta cifra no solo representa una nueva marca de partidos, sino también un triunfo comercial y una confirmación de la pasión inagotable de los fanáticos.

El formato que impulsó los números

Este aumento en la cantidad total de juegos se debe principalmente a la expansión del formato de postemporada, implementada para generar más ingresos y compromiso con el público.