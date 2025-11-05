Serie Mundial 2025: La MLB opaca a la NBA y NFL en el prime time sabatino

Suscríbete a nuestros canales

El decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025, que enfrentó a los Los Ángeles Dodgers contra los Toronto Blue Jays, se convirtió en el encuentro de campeonato de béisbol más visto desde 2017, capturando la atención de más de 25 millones de personas en todo el mundo.

Según datos proporcionados por Fox, la cadena transmisora, el compromiso entre canadienses y californianos no solo atrajo a una gran audiencia global, sino que también alcanzó su punto máximo de 31.5 millones de espectadores hacia el noveno episodio. Este pico se registró justo con el momento culminante del jonrón del infielder venezolano Miguel Rojas, asegurando el dramático final del cotejo.

La Serie Mundial más Vista Recientemente

El emocionante desenlace de la Serie Mundial 2025 permitió que la audiencia general fuera 10% superior al promedio de las Series Mundiales más recientes.

De hecho, la sintonía del Juego 7 superó incluso a la final de 2019 (Washington Nationals vs. Houston Astros), cuyo Juego 7 promedió 23.187 millones de televidentes, consolidándose como la transmisión más vista de la última media década en el béisbol.

Impacto Global y Dominio sobre Otros Deportes

El impacto mediático del Juego 7 trascendió las fronteras de Estados Unidos, impulsado por la presencia de figuras internacionales de alto calibre:

Japón: La expectativa generada por la presencia de las estrellas japonesas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto elevó significativamente los índices de audiencia en horario estelar en Asia.

Canadá: La participación de los Blue Jays convirtió la transmisión del encuentro decisivo en el evento deportivo más visto del año en ese país.

Además, el duelo del sábado demostró el poder de convocatoria de la MLB al superar a otras grandes ligas deportivas: