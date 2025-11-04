MLB

MLB: Así es el espectacular desfile de Los Ángeles Dodgers

Por

Meridiano

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 01:23 pm

El equipo angelino se convirtió en el primer equipo en repetir un título de Serie Mundial desde hace 25 años

Suscríbete a nuestros canales

Una multitud masiva y entusiasta tiñó de azul las calles de Los Ángeles este lunes para presenciar el tan esperado desfile de celebración del bicampeonato de la Serie Mundial de los Dodgers. Los jugadores, junto a sus familias, recorrieron el centro de la ciudad en autobuses de dos pisos, saludando a cientos de miles de aficionados desbordados que agitaban pancartas y coreaban cánticos de victoria.

El ambiente era de euforia desmedida, consolidando la conexión inquebrantable entre el equipo y una ciudad que celebra un hito histórico: convertirse en el primer equipo en este siglo en ganar dos títulos consecutivos de la Major League Baseball (MLB).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Hipismo La Rinconada La vinotinto
Martes 04 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol