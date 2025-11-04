MLB: Dodgers de Los Ángeles campeón, ¿Quién lo tumba del olimpo?

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles ganaron su 9na Serie Mundial y la tercera en los últimos 5 años. Los cimientos son tan sólidos que la franquicia podría ser la más fuerte en la historia de la liga. El objetivo para 2026 es muy claro: derribarlos del olimpo de Grandes Ligas.

La postemporada dejó heridas abiertas que serán difíciles de sanar: Rojos, Phillies, Cerveceros y Azulejos fueron víctimas de un equipo que combina poder, pitcheo y un hambre de triunfos que no cesa. Con equipos jóvenes o veteranos, ambos que comparten lo mismo: evitar el tricampeonato de Dodgers.

Hay equipos que pueden dar la sorpresa contra Los Ángeles, pero necesitan un gran roster y una buena racha: Yankees, Mets, Padres, Marineros tienen recurso y urgencia; con eso en mente, ¿Qué equipo puede doblegar y evitar el tricampeonato de Dodgers de Los Ángeles?

Yankees de Nueva York tienen lo necesario: dinero, rotación profunda y jerarquía en Grandes Ligas. Con Gerrit Cole, Luis Gil y Max fried desde el inicio, más un refuerzo en la rotación podrían igualar al tridente de Dodgers. Si el pitcheo responde y se mantiene sanó serán una amenaza.

Padres de San Diego comparte división con el equipo angelino. Eso los convierte en obstáculo estratégico para la temporada 2026; si logran arrebatarles el liderato, podrían forzarlos a tener cruces más complejos en postemporada. Tienen talento para usar como moneda de cambio y adquirir peloteros de calidad.

Mets de Nueva York no oculta su ambición: quieren ser los nuevos Dodgers a base de chequera. Tienen dinero ilimitado, prospectos y peloteros competitivos desde esta temporada; si logran adquirir piezas clave en la agencia libre pueden ser competitivos de manera inmediata.