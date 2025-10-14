MLB: Los Padres de San Diego anticipan definiciones importantes para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de operaciones de beisbol de los Padres de San Diego, A.J. Preller, confirmó este martes que aún están pendientes las conversaciones sobre los roles que ocuparán Mason Miller y Adrian Morejón en la temporada 2026. Aunque no hay decisiones definitivas, Miller parece tener más posibilidades que Morejón de recibir otra oportunidad como abridor, según adelantó el ejecutivo.

Este escenario se da en un contexto de reestructuración para el equipo, que enfrentará la salida de dos piezas clave de su rotación: Dylan Cease y Michael King, quienes se convertirán en agentes libres al finalizar la campaña 2025. La ausencia de estos brazos genera una necesidad urgente de definir el nuevo núcleo de lanzadores para el próximo año.

Mason Miller: ¿abridor o cerrador?

Mason Miller ha sido uno de los relevistas más dominantes de las últimas dos temporadas, acumulando una efectividad de 2.56, WHIP de 0.89 y una impresionante tasa de ponches del 43.1% en 115 apariciones de temporada regular. Si los Padres deciden mantenerlo en el bullpen, podría asumir el rol de cerrador, especialmente ante la posible salida de Robert Suárez, quien se espera que ejerza la cláusula de salida en su contrato.

Sin embargo, Miller tiene experiencia previa como abridor, y ante la posible pérdida de Cease y King, la organización considera seriamente trasladarlo a la rotación para 2026.

Adrian Morejón también entra en la conversación

Adrian Morejón ha sido utilizado como relevista desde 2024, con una sólida efectividad de 2.42, WHIP de 1.09 y una relación de ponches/boletos de 141/38 en 137.1 innings. Aunque su rol ha sido estable en el bullpen, Preller indicó que también se evaluará su posible transición a la rotación, recordando que el zurdo fue abridor en etapas anteriores de su carrera.

La decisión sobre Morejón dependerá del panorama contractual de los abridores actuales y del rendimiento proyectado de los brazos jóvenes.

Reconfiguración en San Diego

Con múltiples interrogantes por resolver, los Padres se enfrentan a una etapa de reconfiguración luego de un nuevo fracaso en postemporada. Las decisiones sobre Miller, Morejón y Suárez serán determinantes para definir el rumbo competitivo del equipo en una división cada vez más exigente. La versatilidad de sus lanzadores será clave para afrontar los retos de 2026.