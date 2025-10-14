MLB: El pitcher de los Dodgers que logra una hazaña de postemporada no vista en 69 años

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador estelar de Los Ángeles Dodgers, Blake Snell, tuvo una actuación dominante en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Cerveceros de Milwaukee. En una actuación que fue clave para la victoria de Los Ángeles por 2-1, Snell silenció a la ofensiva rival.

El zurdo se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada de la MLB en lanzar 8.0 entradas y enfrentar solo a 24 bateadores desde el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956, una hazaña que subraya la eficiencia y el control que demostró.

Compañía exclusiva

El logro de Snell lo coloca en una lista extremadamente exclusiva de lanzadores que han salido del juego después de 8 entradas habiendo enfrentado exactamente a 24 bateadores:

-Mike Bolsinger (2015 LAD)

-Mike Fiers (2019 OAK)

-Justin Verlander (2022 HOU)

-Adam Oller (2022 OAK)

-Michael Kopech (2023 CWS)

-Blake Snell (2025 LAD)

Detalles de la actuación de Snell

La noche de Snell fue casi perfecta. A pesar de permitir un sencillo a Caleb Durbin en la tercera entrada, el corredor fue inmediatamente eliminado en un pickoff (lanzamiento a la base para sorprender al corredor) para el primer out de la entrada, manteniendo el número de bateadores enfrentados al mínimo (tres por entrada, 8 innings, 3 outs = 24 outs = 24 bateadores enfrentados).

Las estadísticas completas del zurdo en el Juego 1 de la NLCS fueron las siguientes:

-Entradas Lanzadas (IP): 8.0

-Carreras Permitidas (R): 0

-Hits Permitidos (H): 1

-Bases por Bolas (BB): 0

-Ponches (SO): 10 (máximo de su carrera en postemporada)

-Lanzamientos: 103

-Bateadores Enfrentados (BF): 24

El control de Snell fue notable, no otorgando ninguna base por bolas y retirando a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Esta actuación estelar permitió a los Dodgers tomar una ventaja de 1-0 en la serie.

