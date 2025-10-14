MLB: El pitcher de los Dodgers que logra una hazaña de postemporada no vista en 69 años

El lanzador estelar de Los Ángeles Dodgers, Blake Snell, tuvo una actuación dominante en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Cerveceros de Milwaukee. En una actuación que fue clave para la victoria de Los Ángeles por 2-1, Snell silenció a la ofensiva rival.
El zurdo se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada de la MLB en lanzar 8.0 entradas y enfrentar solo a 24 bateadores desde el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956, una hazaña que subraya la eficiencia y el control que demostró.
Compañía exclusiva
El logro de Snell lo coloca en una lista extremadamente exclusiva de lanzadores que han salido del juego después de 8 entradas habiendo enfrentado exactamente a 24 bateadores:
-Mike Bolsinger (2015 LAD)
-Mike Fiers (2019 OAK)
-Justin Verlander (2022 HOU)
-Adam Oller (2022 OAK)
-Michael Kopech (2023 CWS)
-Blake Snell (2025 LAD)
Detalles de la actuación de Snell
La noche de Snell fue casi perfecta. A pesar de permitir un sencillo a Caleb Durbin en la tercera entrada, el corredor fue inmediatamente eliminado en un pickoff (lanzamiento a la base para sorprender al corredor) para el primer out de la entrada, manteniendo el número de bateadores enfrentados al mínimo (tres por entrada, 8 innings, 3 outs = 24 outs = 24 bateadores enfrentados).
Las estadísticas completas del zurdo en el Juego 1 de la NLCS fueron las siguientes:
-Entradas Lanzadas (IP): 8.0
-Carreras Permitidas (R): 0
-Hits Permitidos (H): 1
-Bases por Bolas (BB): 0
-Ponches (SO): 10 (máximo de su carrera en postemporada)
-Lanzamientos: 103
-Bateadores Enfrentados (BF): 24
El control de Snell fue notable, no otorgando ninguna base por bolas y retirando a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Esta actuación estelar permitió a los Dodgers tomar una ventaja de 1-0 en la serie.