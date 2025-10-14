MLB: Mánager de los Cerveceros provoca a los jugadores de los Dodgers (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), el mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, encendió la chispa con un mensaje provocativo hacia el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. “Estoy seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho de los nuestros. Sin ánimo de ofender, no tienen por qué saberlo, pero espero que al final de esta serie sí conozcan sus nombres”, expresó Murphy ante los medios.

La frase, cargada de confianza, refleja el enfoque de los Cerveceros como equipo desfavorecido frente a los poderosos Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial y líderes en nómina con más de 500 millones de dólares invertidos en talento, incluyendo al tres veces MVP Shohei Ohtani.

Milwaukee llega con el mejor récord de la temporada

Los lupulosos cerraron la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, una hazaña que muchos han pasado por alto frente al brillo mediático de los Dodgers. Murphy ha adoptado esta narrativa como combustible para motivar a sus jugadores, muchos de los cuales no son nombres conocidos fuera de Milwaukee, pero han demostrado consistencia y carácter a lo largo de la postemporada.

La serie, que inicia en Milwaukee, representa más que una batalla por el pase a la Serie Mundial: es una oportunidad para que los Cerveceros se ganen el respeto de la élite. “Estos son tipos que, con suerte, los Dodgers conocerán al final. Nunca se sabe”, remató Murphy, dejando claro que su equipo está listo para sorprender.