Cerveceros de Milwaukee y el demoledor dato que nubla sus esperanzas ante los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee completaron la tarea en la Serie Divisional ante los Cachorros de Chicago, al llevarse un reñido quinto juego en casa, que les permitió asegurar su lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En la próxima instancia, los espera un rival realmente formidable e imponente: los Dodgers de Los Ángeles.

El actual campeón de las Grandes Ligas llega inspirado a esta Serie de Campeonato. En el Comodín, despacharon con relativa facilidad a los Rojos de Cincinnati, al barrer la serie 2-0. Los Phillies los esperaron para lo que se suponía iba a ser una Serie Divisional pareja, pero que culminó siendo una victoria californiana en cuatro juegos

Con estos antecedentes tan recientes, pareciera que los Dodgers tienen "el sartén por el mango". Sin embargo, existe un dato sumamente demoledor que puede cambiar el panorama de esta Serie de Campeonato.

Milwaukee domina a los Dodgers

Y es que, más allá del momento dulce de forma que viven los Dodgers de Los Ángeles en la actualidad, la realidad es que los Cerveceros de Milwaukee fueron una piedra en el zapato para ellos todo el año. Ambas franquicias chocaron en seis ocasiones durante la temporada regular, y todos los encuentros culminaron en victoria para Milwaukee. Curiosamente, este dato no es tan positivo como parece.

Esta será la séptima serie en la historia de las Grandes Ligas en la que un equipo se medirá a otro que lo barrió en la serie de ronda regular. De momento, de las seis veces anteriores en las que esto ha ocurrido, solamente en dos oportunidades el equipo que pasó la escoba en temporada regular avanzó en la postemporada.

En 2003, los Yankees de Nueva York ganaron sus siete juegos ante Minnesota, y luego repitieron la dosis en Serie Divisional. Seis años después, en 2009, ocurriría exactamente lo mismo entre estos dos equipos. De resto, el equipo que fue barrido primero siempre ha conseguido resurgir en playoffs, para dejar en el camino a sus verdugos. Milwaukee sin duda tendrá que batallar contra la historia si quiere avanzar a la Serie Mundial.