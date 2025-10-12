¡Fácil y rápido! Así puedes comprar dólares en el Banco de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios que deseen realizar compra de divisa estadounidense desde el Banco de Venezuela deben tomar en consideración los siguientes requisitos:

Tener una cuenta en dólares en el BDV: En caso de no poseerla puedes registrarte en línea desde la aplicación móvil de BDV directamente en tu dispositivo.

Estar registrado virtualmente: Debe tener un registro correcto en el sistema en línea del banco para gestionar diversas operaciones financieras, como consultas de saldo, pagos móviles, transferencias y mucho más.

Recuerde que la entidad bancaria ha establecido un límite de retiro de 200 dólares por cada cliente. Además, el monto será cancelado según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo comprar dólares en línea?

Ingresa en el portal web del Banco de Venezuela (www.bancodevenezuela.com) Accede a tu cuenta empleando tu usuario y contraseña. En el menú principal ubica la opción denominada “divisas” Selecciona la cuenta de origen de los fondos en bolívares y la cuenta en dólares a la que serán transferidos. Especifica el monto de dólares que deseas obtener y presiona “aceptar”. Completa los datos solicitados por el sistema, entre estos el concepto de la compra, oficina bancaria donde desea retirar el dinero y la fecha correspondiente.

¿Cómo abrir una cuenta en divisas en el Banco de Venezuela?