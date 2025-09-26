Banco de Venezuela inicia emisión de nuevas tarjetas, esto es lo que debes saber del costo

NOTAS RELACIONADAS
El Banco de Venezuela ha comenzado a emitir sus nuevas tarjetas de débito Mastercard, un paso que busca modernizar sus servicios y facilitar las transacciones para los clientes. Esta renovación incluye las versiones Clásica, Platinum y Black, cada una con un costo establecido en dólares, calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Costos actualizados para las tarjetas
Los precios se han fijado en:
Tarjeta Clásica: $5
Tarjeta Internacional (Platinum o Black): $10
Ambos montos deben pagarse en bolívares, según la tasa oficial del día. Por esta razón, los usuarios deben verificar el valor vigente antes de iniciar el trámite.
Procedimiento 100 % en línea
Para mayor comodidad, el Banco de Venezuela ha puesto a disposición de los clientes un proceso totalmente digital:
- Ingresar en la web oficial con usuario y clave.
- Dirigirse a la pestaña Servicios.
- Seleccionar la opción Tarjetas.
- Escoger el tipo de tarjeta deseada.
- Indicar la región y la oficina para el retiro.
Es fundamental contar con saldo suficiente en la cuenta para completar el pago.
Ventajas de la nueva tarjeta
- Compatibilidad con pagos sin contacto (contactless).
- Mayor aceptación en comercios internacionales.
- Uso en plataformas de comercio electrónico.
- Diseño actualizado y mayor seguridad en las operaciones.
La emisión de las nuevas tarjetas Mastercard no solo amplía las opciones de pago, sino que también fomenta el uso de herramientas financieras más modernas y seguras.