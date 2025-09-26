Banco de Venezuela inicia emisión de nuevas tarjetas, esto es lo que debes saber del costo

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela ha comenzado a emitir sus nuevas tarjetas de débito Mastercard, un paso que busca modernizar sus servicios y facilitar las transacciones para los clientes. Esta renovación incluye las versiones Clásica, Platinum y Black, cada una con un costo establecido en dólares, calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Costos actualizados para las tarjetas

Los precios se han fijado en:

Tarjeta Clásica: $5

Tarjeta Internacional (Platinum o Black): $10

Ambos montos deben pagarse en bolívares, según la tasa oficial del día. Por esta razón, los usuarios deben verificar el valor vigente antes de iniciar el trámite.

Procedimiento 100 % en línea

Para mayor comodidad, el Banco de Venezuela ha puesto a disposición de los clientes un proceso totalmente digital:

Ingresar en la web oficial con usuario y clave.

Dirigirse a la pestaña Servicios.

Seleccionar la opción Tarjetas.

Escoger el tipo de tarjeta deseada.

Indicar la región y la oficina para el retiro.

Es fundamental contar con saldo suficiente en la cuenta para completar el pago.

Ventajas de la nueva tarjeta

Compatibilidad con pagos sin contacto (contactless).

Mayor aceptación en comercios internacionales.

Uso en plataformas de comercio electrónico.

Diseño actualizado y mayor seguridad en las operaciones.

La emisión de las nuevas tarjetas Mastercard no solo amplía las opciones de pago, sino que también fomenta el uso de herramientas financieras más modernas y seguras.