Así puedes activar una alerta de sismo en el teléfono

Luego de los dos fuertes sismos que sacudieron a varios estados del occidente del país y que fueron sentidos en Caracas durante la la tarde y noche de ayer miércoles 23 de septiembre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha publicado en sus redes sociales recomendaciones para saber qué hacer en caso de un terremoto.

Aunque un sismo de cualquier magnitud no se pueden predecir. Funvisis recomendó lo siguiente: "es importante mantener la calma y estar preparados ante estos eventos".

¿Cómo activar la alerta de terremoto?

Pese a que no se puede predecir este fenómeno natural, en Google existen alertas para el teléfono celular que se pueden activar hasta unos 15 segundos antes de que el movimiento pueda sentirse.

Este anuncio se generan casi de inmediato en el epicentro del terremoto, el cual podría salvarle la vida a muchas personas. Sin embargo, la alerta no funcionan de la misma manera en todos los dispositivos, y por eso en esta nota te explicamos cómo activarla.

¿Cómo activar las alertas de seísmo en Android?

De acuerdo a la información entregada por el soporte de Google la persona debe: Abrir la configuración del teléfono. Presionar "Seguridad y emergencia" y, luego, "Alertas de terremotos".

En caso de no encontrar la opción "Seguridad y emergencia", presione 'Ubicación' y, luego, "Avanzada", posteriormente seleccione "Alertas de terremotos".

¿Se pueden activar en iPhone?

Los servicios de Apple tienen algunas opciones de notificaciones gubernamentales y de emergencia, pero en algunos países no están disponibles.