Dua Lipa suelta palabrota venezolana en concierto

En medio de su concierto en Miami, Florida, Dua Lipa soltó tremenda palabrota venezolana, desatando la euforia del público por su excelente español en una ciudad dominada por la comunidad latina.

Durante el fin de semana, la cantante anglo-albanesa se presentó con su “Radical Optimism Tour” en el Kaseya Center, el 26 y 27 de septiembre. En esta última fecha, hizo enloquecer a sus fans al hablar un perfecto español.

Sin embargo, lo que llamó la atención y se hizo viral en redes sociales fue cuando Dua Lipa dijo: “¡Co*o de la madre!, are you from Venezuela?”. Esto desencadenó los gritos de todos los fans.

Dua Lipa una venezolana más

Esta no es la primera vez que la intérprete dice algo relacionado a Venezuela, hace un par de meses durante un evento, fue cuestionada sobre las palabras en español que sabía, sin dudarlo expresó la palabrota.

La expresión se ha vuelto parte de su vida, y el público venezolano la ha adoptado como una más de su país. Incluso en redes sociales ha circulado una cédula falsa de Dua Lipa como señal de haber adquirido la nacionalidad a través del cariño del publico.