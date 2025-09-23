Dua Lipa despide a su mánager por mostrar postura pro-Israel

Suscríbete a nuestros canales

Luego de 8 años de relación laboral, Dua Lipa ha despedido a su manager David Levy por mostrar una postura pro-Israel en medio del conflicto con Palestina.

Las ideas del agente chocaron con la posición de la cantante británica, quien ha mostrado abiertamente estar a favor de Palestina con el conflicto armado en Gaza, así reveló una fuente cercana a The Mail on Sunday.

Esta decisión fue tomada al revelarse una carta privada de David Levy enviada a Michael Eavis, fundador del festival Glastonbury, exigiendo la salida inmediata del line-up al grupo irlandés pro-palestino, Kneecap.

Según el exmánger de Dua Lipa la presentación de la agrupación incitaba al odio. A pesar de las presiones, Kneecap logró desarrollar con éxito su performance.

"Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza, y el terrible trato de los palestinos, y que quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis", señaló la fuente.

Grupo irlandés pro-palestino, Kneecap / Cortesía

Dua Lipa pro-Palestina

En múltiples oportunidades Dua Lipa ha manifestado su apoyo al pueblo palestino junto a otras celebridades. También se sumó a la iniciativa de enviar a una carta el expresidente de Estados Unidos Joe Biden en aquel entonces para solicitar un alto al fuego. Este documento fue firmado por estrellas como Jessica Chastain, Michael Stipe y Cate Blanchett.

"El mundo está mirando y la historia no olvidará. Los niños de Gaza no pueden esperar ni un minuto más. Primer ministro, ¿qué va a elegir? ¿Complicidad en crímenes de guerra o el valor de actuar?", decía parte del escrito.