Otro cantante internacional llega a Venezuela para una única presentación

El país se prepara para recibir al artista que fue anunciado hace poco por la productora encargada del evento musical 

Por

Kleimar Reina
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 10:29 pm
Otro concierto se suma para este 2025, se trata del show de J Quiles en Venezuela, así fue anunciado en redes sociales por la productora encargada de traer al artista internacional.

El cantante que suma varios éxitos como “Medallo”, “Latte” y “Loco”, llega con todo su repertorio a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el próximo 5 de diciembre en La Cara Luna.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que J Quiles visita el país, en múltiples ocasiones el artista ha sido bien recibido por sus fans y medios de comunicación, la última vez se presentó junto a Beéle en 2024.

Precio de las entradas

Los boletos están disponibles en precio de preventa a través de la web de Avu Producciones. Y oscilan entre los cinco a trescientos dólares.

  • Jeans – BOX Exclusivo $300,00
  • Colorín Colorado – Mesas $150,00
  • Orgullo – $100,00 por persona
  • Ocean Park – De Pie $5,00 por persona

TEMAS DE HOY:
MLB Aaron Judge
Viernes 26 de Septiembre de 2025
