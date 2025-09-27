Otro cantante internacional llega a Venezuela para una única presentación

Suscríbete a nuestros canales

Otro concierto se suma para este 2025, se trata del show de J Quiles en Venezuela, así fue anunciado en redes sociales por la productora encargada de traer al artista internacional.

El cantante que suma varios éxitos como “Medallo”, “Latte” y “Loco”, llega con todo su repertorio a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el próximo 5 de diciembre en La Cara Luna.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que J Quiles visita el país, en múltiples ocasiones el artista ha sido bien recibido por sus fans y medios de comunicación, la última vez se presentó junto a Beéle en 2024.

Precio de las entradas

Los boletos están disponibles en precio de preventa a través de la web de Avu Producciones. Y oscilan entre los cinco a trescientos dólares.