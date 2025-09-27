Otro cantante internacional llega a Venezuela para una única presentación

Otro concierto se suma para este 2025, se trata del show de J Quiles en Venezuela, así fue anunciado en redes sociales por la productora encargada de traer al artista internacional.
El cantante que suma varios éxitos como “Medallo”, “Latte” y “Loco”, llega con todo su repertorio a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el próximo 5 de diciembre en La Cara Luna.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que J Quiles visita el país, en múltiples ocasiones el artista ha sido bien recibido por sus fans y medios de comunicación, la última vez se presentó junto a Beéle en 2024.
Precio de las entradas
Los boletos están disponibles en precio de preventa a través de la web de Avu Producciones. Y oscilan entre los cinco a trescientos dólares.
- Jeans – BOX Exclusivo $300,00
- Colorín Colorado – Mesas $150,00
- Orgullo – $100,00 por persona
- Ocean Park – De Pie $5,00 por persona