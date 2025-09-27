"Er Conde del Guácharo" retoma la comedia luego de incursionar en la política

Suscríbete a nuestros canales

A casi tres años alejado de los escenarios, Benjamín Rausseo, mejor conocido como "Er Conde del Guácharo", se prepara para iniciar una gira nacional por las principales ciudades del país con su show "Mamando y Loco".

Luego de desarrollar una breve carrera política, el actor retoma la comedia con seis presentaciones en: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Margarita y Lechería, acompañado por su banda, la Filarmónica de Musipán.

Su primer espectáculo será en la ciudad capital, el próximo 03 de octubre, en el Eurobuilding Hotel & Suites. Además, el comediante promete un show sin precedentes en su regreso.

"He estado estudiando, practicando, reencontrándose con el personaje, para conectar con mi público y el público nuevo que no conoce al Conde", afirmó en una entrevista para Meridiano.

Benjamin Rausseo tiene 40 años interpretando al "Er Conde del Guácharo", un personaje que ha elevado su carrera en el humor en Venezuela. Para el actor su gran motor es hacer reír ante las adversidades, esto siendo parte del ADN de los venezolanos.

Con más de una hora de risa continua, el público podrá disfrutar de música en vivo. Además, "Mamando y Loco" se basará en experiencias propias del país y sus cambios a través de los años.

Benjamín Rausseo y la política

Su actividad política fue pausada luego de ser candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024. De acuerdo a sus palabras, Rausseo espera que sus “ideas sean tomadas en cuenta” en algún momento, sin embargo, por ahora su camino es la comedia.

Sin embargo, hace un par de semanas "Er Conde del Guácharo" anunció su retiro de la política en el programa nocturno de la televisión nacional.

“Yo le debo tanto a mi público, le debo unas disculpas a todo el pueblo venezolano porque me alejé un poco de las tablas por proponer algo bueno para el país (…) pero bueno, no vamos hablar de eso, ahora estoy dispuesto a trabajar. Gracias a todos por esperarme”, expresó.

Aunque fue mucho tiempo sin estar en una tarima, los fieles seguidores del comediante esperan su gran regreso.

