Farándula

Animador venezolano de luto por la muerte de su madre ¡Paz a su alma!

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar para el extalento de Canal I 

Por

Elvis González
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 12:30 pm
Animador venezolano de luto por la muerte de su madre ¡Paz a su alma!
Arnaldo Catanaima / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El animador y abogado Arnaldo “Nano” Catanaima compartió este jueves 25 de septiembre el duro dolor en su corazón por la muerte de su madre Tibisay Bucarito. A través de Instagram el joven posteó un carrusel de fotografías y desgarrador mensaje de despedida.  

NOTAS RELACIONADAS

Luto para el criollo

En también profesor de oratoria, mostró videos e imágenes de los momentos más bonito que vivió con la mujer que le dio la vida. En fiestas, premios, cenas, cumpleaños y en la intimidad de su hogar fue parte de la que Arnaldo mostró.

El criollo no reveló de qué falleció la señora Tibisay.

Un duro adiós

“No sé cuándo vean esto, pero tan pronto lo vean y si tienen a sus madres vivas, corran y díganle cuánto la aman por favor porque perderla duele muchísimo”, escribió el animador, quien trabaja para la organización Miss Grand Venezuela.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar en la publicación, por el dolor tan fuerte e irreparable que presenta.

Adrián Lara, Nariman Battikha, Hugo Espina, Michael Roa, Andrés Field y Newmaker Quintero, fueron algunos de los que escribieron en el post.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 26 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula