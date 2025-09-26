Animador venezolano de luto por la muerte de su madre ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

El animador y abogado Arnaldo “Nano” Catanaima compartió este jueves 25 de septiembre el duro dolor en su corazón por la muerte de su madre Tibisay Bucarito. A través de Instagram el joven posteó un carrusel de fotografías y desgarrador mensaje de despedida.

Luto para el criollo

En también profesor de oratoria, mostró videos e imágenes de los momentos más bonito que vivió con la mujer que le dio la vida. En fiestas, premios, cenas, cumpleaños y en la intimidad de su hogar fue parte de la que Arnaldo mostró.

El criollo no reveló de qué falleció la señora Tibisay.

Un duro adiós

“No sé cuándo vean esto, pero tan pronto lo vean y si tienen a sus madres vivas, corran y díganle cuánto la aman por favor porque perderla duele muchísimo”, escribió el animador, quien trabaja para la organización Miss Grand Venezuela.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar en la publicación, por el dolor tan fuerte e irreparable que presenta.

Adrián Lara, Nariman Battikha, Hugo Espina, Michael Roa, Andrés Field y Newmaker Quintero, fueron algunos de los que escribieron en el post.