Animadores venezolanos despiertan rumores de romance ¡Ay papá!

Como dicen por ahí: “entre cielo y redes sociales no hay nada oculto”, y, eso es algo que tienen muy presente los internautas, quienes en las últimas semanas han estado comentando acerca de un posible amorío entre los animadores José Andrés Padrón y Luis Olavarrieta.

Luego de que se difundieran videos en los que se les ve a los talentos de Venevisión demostrando su estrecha relación, muchos comentaron que, eso iba más allá de una amistad o una comunicación netamente laboral.

¿Hay corazón entre José Andrés y Luis?

Mediante la cuenta de Instagram de “Pacho Candela”, publicaron un audiovisual de los animadores disfrutando de una buena comida, a lo que parece ser la salida de un gimnasio, por lo que es posible que hasta entrenen juntos.

De inmediato, los usuarios reaccionaron afirmando incluso que, ellos mantenían una relación desde hace mucho tiempo.

“Ellos son novios hace tiempo”, “Eso ya es noticia vieja”, “Al fin ya no se esconden”, “Eso ya se sabía desde hace rato”, “Ellos bien felices y unos cuantos escandalizados”, escribieron. Mientras tanto, otros defendían que son solo amigos y los felicitaron por su talento.

¡Juntos en una boda!

En otro clip compartido hace unos días y que posteriormente fue removido del perfil de Instagram @amazingosmidejesus, se les ve a ambos muy sonrientes compartiendo en una boda, lo que podría deberse a que tienen amigos en común y no lo que todos piensan… ¿o sí?

En ese post, otros internautas fortalecieron lo que se ha comentado últimamente: una posible relación entre ambos animadores. De igual forma, salió a colación el nombre del animador Henrys Silva, a quien vincularon sentimentalmente con José Andrés hace unos años.

Hasta el momento, ninguno de los presentadores ha emitido comentario alguno sobre este escándalo que se generó en las plataformas digitales como Instagram y TikTok.