Lamine Yamal y Nicki Nicole avivan los rumores de una posible relación

Al ser una de las estrellas más polémicas del FC Barcelona, la vida privada de Lamine Yamal siempre ha sido foco de atención, en especial sus intereses románticos. Ahora, en un nuevo capítulo se le ha vinculado con la cantante argentina Nicki Nicole, con supuestas pruebas de un amorío.

¡Este verano está que arde! el número 10 del Barcelona ha sido pillado en varias ocasiones con la argentina desatando rumores de un noviazgo, aunque es poco probable que confirmen una relación pronto, los acercamientos que han tenido hablan por sí solos.

Nicki Nicole en la fiesta de Lamine Yamal

Los 18 del joven deportista se celebró por todo lo alto en una finca lujosa de Olivella con varios invitados destacado, entre ellos la intérprete de “Dispara”, con quien se fotografía en la celebración con temática gánster.

A muchos le sorprendió el vínculo entre ambos, pero, pasó desapercibido hasta ahora. En la imagen, Yamal se ve con traje blanco, lentes y un bastón, cumpliendo con el código de vestimento, mientras que la argentino usó un vestido.

Apoyo incondicional en el futbol

Recientemente, se le vio a Nicki Nicole apoyando a Lamine Yamal en el Estadio Johan Cruyff durante el Trofeo Joan Gamper, con una camiseta oficial del número 10 desde las gradas que avivó los rumores de un posible romance.

Asimismo, al español se le captó un fondo de pantalla de una mujer con las mismas características físicas de la cantante luego del partido.