Animador venezolano puso en riesgo su vida al incendiarse su camioneta en Caracas

Un tremendo susto vivió el animador venezolano Jesús de Alva al poner en riesgo su vida, cuando su camioneta se incendió y generara caos en el estacionamiento de su residencia. Todo quedó documentado en sus historias de Instagram, en donde también informó que nadie salió herido.

“Hoy pasé uno de los sustos y momentos adrenalínicos más intensos de mi vida. Mi camioneta se incendió, no sabemos las razones, pero este fue el resultado, no había nadie en el edificio, corrimos por los pasillos con las niñas, no teníamos extintores ni mangueras cerca”, comentó.

El criollo no se explica cómo todo pasó tan rápido si la camioneta funcionó sin problemas el día anterior. Sin embargo, ayer por la mañana al estacionarse un olor raro llamó su atención, cuando abrió el capó se percató del intenso fuego que había dentro.

Su primera reacción fue correr para buscar un extintor y alertar a sus seres queridos que se encontraban dentro del departamento. Por suerte, un vigilante lo ayudó antes de que llegaran los bomberos, quienes demoraron solo 10 minutos en llegar.

Sin víctimas ni daños

A pesar que el incendio de la camioneta de Jesús de Alva fue en un lugar cerrado como el estacionamiento, no hubo daños mayores, según comentó el presentador. Por su parte, su esposa Alejandra Dávila, sus hijas y madre, no presenciaron el hecho buscaron ayuda mientras se refugiaban en otros pisos del edificio.

“Antes que el vigilante llegara yo había buscado una manguera con agua que no llegaba hasta el capó, tuve que cerrar la puerta de mi apto que está literalmente al lado del carro porque vivimos en un PB, las niñas, mi mamá, Ale y Yole corriendo por los pisos de arriba buscando ayuda y fue ahí donde conseguí este extintor, ellas estaban seguras en otro lado del edificio”, relató.

Todo lo sucedido quedó en un simple susto, sin embargo, el animador venezolano reflexionó sobre la poca información que maneja en caso de emergencias, argumentando que es importante saber qué hacer en momentos de contingencia.