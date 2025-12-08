Esto fue lo que dijo el acta de Quintero González sobre expulsiones de Carvajal, Endrick y Carreras

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre el Real Madrid y el modesto Celta de Vigo, que terminó con el tropiezo merengue y el alejamiento del FC Barcelona en la tabla de La Liga, estuvo marcado por la controversia. El colegiado andaluz Alejandro Quintero González se convirtió en el protagonista del encuentro, revelando en el acta oficial del partido la tensión extrema vivida en el césped, en el banquillo y hasta en el túnel de vestuarios.

Acusaciones en el acta: insultos y amenazas

El árbitro del comité andaluz documentó una serie de incidentes que salpican a varios miembros de la plantilla blanca:

Álvaro Carreras: El lateral fue expulsado en el minuto 90 por dirigirse al árbitro principal diciéndole: "eres malísimo".

El lateral fue expulsado en el minuto 90 por dirigirse al árbitro principal diciéndole: "eres malísimo". Endrick: La joven promesa brasileña, que se encontraba en el banquillo, fue expulsado por "levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".

La joven promesa brasileña, que se encontraba en el banquillo, fue expulsado por "levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico". Dani Carvajal (La Acusación más Grave): El capitán del Real Madrid, que no jugaba por lesión, increpó al colegiado en el túnel de vestuarios, según refleja el acta. Quintero González citó las palabras exactas de Carvajal, quien se encontraba "sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle": "El nivel que dais y luego vais llorando en rueda de prensa".

Ráfaga de tarjetas: Un minuto de furia

En apenas 39 segundos, el colegiado Quintero González mostró una verdadera "metralleta" de tarjetas contra el Real Madrid, lo que se tradujo en una lluvia de amonestaciones y dos expulsiones clave en un breve lapso de tiempo.

El encuentro terminó con tres expulsiones de jugadores del Real Madrid:

Fran García: Expulsado en el minuto 64 por doble amarilla.

Expulsado en el minuto 64 por doble amarilla. Álvaro Carreras: Expulsado en el minuto 90 por insultar al árbitro.

Expulsado en el minuto 90 por insultar al árbitro. Endrick: Expulsado desde el banquillo por protestas airadas al cuarto árbitro.

Amonestaciones y protestas

La frustración del conjunto blanco fue evidente, lo que llevó al árbitro a reflejar otras amonestaciones por protestas:

Jude Bellingham: Recibió tarjeta amarilla por "acceder al terreno de juego sin mi autorización".

Recibió tarjeta amarilla por "acceder al terreno de juego sin mi autorización". Rodrygo y Fede Valverde: Ambos vieron la amarilla por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones".

Ambos vieron la amarilla por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones". Xabi Alonso: El técnico merengue también fue amonestado por protestar desde la zona técnica.

El resultado final del partido, que permite que el FC Barcelona se aleje en la tabla de posiciones de la Liga Española, se ve ahora ensombrecido por las posibles sanciones que enfrentarán varios miembros clave del Real Madrid basándose en el explosivo contenido del acta arbitral.