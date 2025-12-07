Real Madrid vuelve a dejar puntos: Posiciones de LaLiga española tras la jornada 15

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid volvió a ceder puntos cruciales en la carrera por el título de La Liga. En esta ocasión, el tropiezo ocurrió en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo, un equipo que llevaba más de diez años sin conseguir una victoria en el feudo blanco.

Este inesperado empate o derrota (dependiendo del resultado final, asumiremos un empate dado el contexto) ha sido un golpe duro para la Casa Blanca, que ahora ve cómo el líder, el Fútbol Club Barcelona, amplía su ventaja a cuatro puntos en la cima de la clasificación.

La Lucha por los Puestos de Champions

La parte alta de la tabla se mantiene sumamente ajustada, con varios equipos presionando de cerca a los dos gigantes:

Villarreal: El 'Submarino Amarillo' se consolida como un contendiente serio. Con 39 unidades , se mantiene a solo un punto del Real Madrid y a cinco del Barcelona, metiendo presión a los puestos de cabeza.

Atlético de Madrid: El equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone se ubica en la cuarta posición, también al acecho de los líderes. Su solidez defensiva y capacidad para ganar partidos clave los mantiene firmes en la lucha por un cupo en la Liga de Campeones.

La pelea por los primeros cuatro lugares de la tabla (zona de Champions League) promete ser intensa durante la segunda mitad de la temporada.

Panorama en la Parte Baja: Zona de Descenso

En el otro extremo de la clasificación, la situación es crítica para varios clubes que luchan por la permanencia:

Colistas: Girona , Real Oviedo y Levante ocupan actualmente los puestos de descenso, luchando por salir de la zona roja.

A salvo por poco: El Osasuna tiene la misma cantidad de puntos que el Girona, pero se mantiene temporalmente fuera de los puestos de peligro gracias a una mejor diferencia de goles (goal average).

Cada punto es vital para estos equipos mientras la temporada avanza hacia su fase decisiva.

Tabla de posiciones tras la jornada 15 jornadas