NFL: ¡Devastador! Los Colts pierden a Daniel Jones por lesión en el tendón de Aquiles y dice adiós a la temporada

Una dura y costosa baja sufrió el equipo de los Potros de Indianápolis (Colts) este domingo en la derrota contra los Jaguares de Jacksonville. Su mariscal de campo estelar, Daniel Jones, tuvo que abandonar el partido en camilla tras sufrir una devastadora lesión, que los reportes iniciales confirman como una rotura en el tendón de Aquiles derecho.

El Momento de la Lesión

Jones se desplomó al césped hacia el final del primer cuarto, justo después de intentar un pase. El quarterback inmediatamente se agarró la parte posterior de su tobillo derecho y comenzó a golpear su casco con clara frustración mientras el personal médico lo atendía.

Tras este incidente, el diagnóstico de Aquiles no solo lo saca del partido, sino que pone fin a su temporada. Antes de salir, Jones había completado 5 de 7 pases para 60 yardas y una intercepción.

Impacto en la Ofensiva y Profundidad del Roster

Riley Leonard reemplazó a Jones y tomó las riendas de la ofensiva. Leonard completó 18 de 29 pases para 145 yardas y una intercepción en su labor como relevista, pero no pudo evitar la derrota.

La lesión de Jones profundiza la crisis en la posición de mariscal de campo para Indianápolis, ya que el quarterback titular, el novato Anthony Richardson (seleccionado en la primera ronda del draft de 2023), ya se encuentra en la reserva de lesionados.

Contexto de una Temporada Destacada

El golpe es doblemente duro porque Daniel Jones, de 28 años, había estado jugando con un esfuerzo notable, incluso con una fractura de peroné izquierdo que él mismo había minimizado, lidiando con el problema desde la derrota de los Colts por 23-20 ante los Kansas City Chiefs el 23 de noviembre.

A pesar de esto, Jones estaba teniendo una temporada espectacular en su primer año con Indianápolis. Antes de esta lesión, lideró a los Colts a un sólido récord de 8-4 y acumuló 3,041 yardas por pase, 19 touchdowns y solo siete intercepciones, con un porcentaje de pases completos del 67.9%.

Los Colts en Peligro

La derrota de este domingo marca el tercer juego consecutivo perdido por los Colts desde que vencieron a los Atlanta Falcons en tiempo extra el 9 de noviembre. Esta racha negativa, sumada a la pérdida de su líder ofensivo, pone seriamente en peligro su estatus de postemporada en una AFC Sur muy competida. La directiva y el cuerpo técnico deberán moverse rápidamente para encontrar una solución viable para el resto de la campaña.