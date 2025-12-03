Chiefs vs. Cowboys: El partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento del Día de Acción de Gracias entre los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys se consolidó como el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL, demostrando el inmenso poder de convocatoria de la liga.

Cifras de Audiencia Televisiva

El clásico festivo, que culminó con una victoria de los Cowboys sobre los Chiefs (el marcador final fue 30-22), cautivó a una audiencia masiva:

Espectadores Totales: El encuentro fue visto por un promedio de 57.2 millones de espectadores a través de la transmisión de CBS .

Pico de Audiencia: El rating alcanzó su punto máximo con 61 millones de televidentes sintonizados, lo que subraya el drama y el interés en el tramo final del juego.

De acuerdo con CBS Sports, este compromiso festivo no solo rompió el récord anterior, sino que lo superó por un impresionante 36%. Además, significó un aumento del 47% en la audiencia en comparación con el partido de Acción de Gracias del año anterior (2024).

La Importancia de la Programación Estratégica

Este hito de audiencia desplaza el récord anterior establecido por otro juego de Acción de Gracias de los Cowboys. Específicamente, el registro previo pertenecía al enfrentamiento de 2022 entre los Cowboys y los New York Giants, el cual atrajo a 42 millones de espectadores en la transmisión de Fox, según reportó Richard Deitsch de The Athletic.

La NFL fue recompensada con estas cifras récord por su estrategia de programación al alinear a dos de las franquicias más populares y con mayor base de fans de la liga en una de las fechas más vistas del calendario deportivo. El atractivo de los Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, y los Cowboys, conocidos como "El Equipo de América", resultó ser una fórmula ganadora.

Éxito General de la Jornada de Acción de Gracias

El éxito de la jornada de Thanksgiving se extendió más allá del juego estelar. El partido matutino, donde los Green Bay Packers vencieron a los Detroit Lions con un marcador de 31-24, también registró números extraordinarios. Este encuentro promedió 47.7 millones de espectadores sintonizando a través de Fox y su servicio de streaming, Tubi, confirmando la jornada como una de las más lucrativas para la liga en términos de ratings.