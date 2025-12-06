Imparable: potro Paladin consolida su candidatura al Kentucky Derby 2026 con autoritaria victoria en el Remsen Stakes (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct se vistió de gala este fin de semana con una extensa programación de once carreras, que incluyó un total de seis pruebas selectivas. El clímax de la jornada llegó en la novena competencia con la disputa del Remsen Stakes (G2), un evento de gran tradición reservado para ejemplares de dos años, con un recorrido de 1.800 metros y una jugosa bolsa de $250.000 a repartir. Doce potros se enfrentaron en busca de la victoria.

El Desarrollo de la Carrera: Estados Unidos prueba de grado

Al darse la partida, el ejemplar Day One Starger, conducido por el jinete criollo Junior Alvarado, asumió la delantera, seguido de cerca por Balboa (10). En la tercera posición se ubicaba Paladin, que contaba con el firme respaldo de la fanaticada hípica, lo que lo convertía en el principal candidato al triunfo. Detrás, avanzaban Talkin (11) en el cuarto lugar e I Did I Did (3), con la monta de Joel Rosario, en el quinto.

Los parciales iniciales mostraron un tren de carrera moderado. Los primeros 400 metros se cubrieron en 23.32 segundos, y los 800 metros registraron 47.47 segundos, con las primeras posiciones manteniéndose inalteradas.

El Duelo Final y la Victoria Contundente

El ritmo aumentó drásticamente al pasar los 1.200 metros, con un tiempo de 1:12.53. En ese punto clave de la competencia, Paladin lanzó su ataque junto a Renegade, para desafiar al puntero y así tomar el liderato.

Fue el hijo de Gun Runner, quien a su vez es nieto del semental Tapit, quien mostró la mejor condición y el mayor rating en el remate. Paladin de Prat logró sacar una ventaja de poco más de un cuerpo, cruzando la meta con autoridad y sin dar opciones a sus rivales.

El triunfo de Paladin en el Remsen Stakes (G2) no solo fue una demostración de calidad, sino también una victoria con significado especial. El hijo de Gun Runner estableció un tiempo de 1:50.97 para el recorrido de 1.800 metros, con un dividendo en taquilla de $5.76 a ganador .

Lo más notable de este triunfo es la manera contundente y autoritaria con la que Paladin se impuso. El ejemplar, entrenado por el reconocido Chad Browny montado por Flavien Prat, disipó cualquier duda sobre su capacidad, ya que su victoria previa, en su debut, se había obtenido por distanciamiento (en esa ocasión fue subido al primer lugar tras el distanciamiento de Renegade). En esta oportunidad, Paladin ganó en la pista, y deja un claro mensaje a sus contendores.

Con esta victoria, el potro de Chad Brown ostenta ahora un récord inmaculado de dos actuaciones y dos triunfos. Además de la gloria del Grado 2, Paladin acumula 10 puntos importantes en su camino hacia el Kentucky Derby de 2026, lo que le permite tomar ventaja entre los principales candidatos de la ruta.