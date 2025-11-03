Flavien Prat alcanza este récord en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, en el hipódromo de Aqueduct, con motivo del Meeting de Belmont at the Big A., se realizaron once competencias, incluyendo cuatro stakes (tres de estas fueron de grado). En ese día, el actual campeón en Estados Unidos, Flavien Prat, jinete francés, logró un récord histórico al ganar siete de diez compromisos de monta.

El jinete Flavien Prat estableció un récord en una sola jornada en la New York Racing Association, Inc. (NYRA) con siete victorias en 10 montas en la jornada de 11 carreras del domingo en Belmont at the Big A, que cerró la temporada de otoño.

Belmont at the Big A: Flavien Prat récord de victorias en un día carreras

Con victorias en las carreras 2 a 7, Prat también se convirtió en el séptimo jinete de la NYRA en ganar seis carreras consecutivas, quedándose a una del récord de Ramón Domínguez de siete seguidas, establecido en dos jornadas del 14 al 15 de diciembre de 2011.

Prat, además consiguió tres segundos, sin terminar nunca fuera de la exacta y asegurando un par de victorias en carreras de stakes con Bishops Bay en el Forty Niner (G3) y sobre Cugino en el Red Smith (G2).

“Fue un gran día”, dijo Prat, quien está representado por el agente Brad Pegram. “Estoy agradecido de montar buenos caballos que estaban en buena forma antes de hoy. Todos respondieron adecuadamente".

Dentro de sus victorias se encuentra el Forty Niner (G3), que se disputó en una milla donde llevó las riendas Bishops Bay para el entrenador Brad Cox. Además, en la séptima carrera reservada para el Red Smith (G2) en 2.200 metros donde guio al triunfo a Cugino, con él, igualó el récord de más victorias en una sola jornada de la NYRA, convirtiéndose en el vigésimo jinete en lograr la hazaña.

“Realmente pensé que tuve buenas monturas hoy y todas han estado corriendo bien”, dijo Prat. “Cuando ganas la primera y la segunda, entras en una buena racha; ¡ojalá no se detenga!”

Prat se mantuvo en racha en la carrera 10 con su cuarta victoria para Brown, esta vez a bordo de Growth Trajectory, para asegurar la séptima victoria récord

Prat, en la final de la carrera 11, terminó segundo a bordo de un Tuthilltown. Para Prat fue un fin de semana memorable que incluyó victorias en la Breeders' Cup Dirt Mile [Nysos] y la Filly and Mare Sprint [Splendora] el sábado en Del Mar.

“Volé a casa tarde anoche, pero tuve la oportunidad de dormir unas horas. Me sentí bien”, dijo Prat, riendo.