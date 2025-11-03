Esto dijo el entrenador de Forever Young tras ganar la Breeders’ Cup Classic G1

Suscríbete a nuestros canales

La victoria de Forever Young trajo consigo mucha alegría y celebración de parte de su entrenador Yoshito Yahagi, quien durante la mañana de este domingo tuvo la oportunidad de visitar a su consentido en el establo en el hipódromo de Del Mar, y posar ante las cámaras con la manta que lo identifica como ganador de la Breeders’ Cup, y ofrecer una rueda de prensa.

Forever Young continuará su carrera el próximo año

En una emocionante carrera que creó las máximas expectativas con una nómina de grandes corredores, entre ellos el mejor caballo del mundo en pista de arena, Forever Young, que logra imponerse tras su derrota la pasada temporada y en gran momento, para adjudicarse la bolsa de siete millones de dólares que repartió la edición 42 de la Breeders’ Cup Classic (G1).

Cuando se le preguntó a Yoshito Yahagi sobre los próximos planes para el ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1), Forever Young, dijo que el potro tendrá un descanso antes de apuntar a la Copa Saudí G1 de 2026 y a la Copa Mundial de Dubái G1. Si sale bien parado de esas salidas, seguirá compitiendo.

Forever Young concluye una temporada de éxito. Tras su paso primero en Estados Unidos, luego de llegar tercero en el Derby de Kentucky y la Breeders' Cup Classic del año pasado, después de superar a uno de los mejores del mundo, Romantic Warrior (Ire), en la Saudi Cup de febrero.

Yahagi ratificó que Forever Young va directamente a Riad sin una carrera preparatoria, luego de un pequeño descanso hasta la Copa Saudí. Para llegar en la mejor condición posible.

De igual manera dijo: “Por el momento, ya estamos planeando ir a la Copa Saudí y a la Copa Mundial de Dubái. Todavía no haremos planes para después de la Copa Mundial de Dubái. Por supuesto, si está fresco y dice que sí, entonces seguiremos adelante después de Dubái.”

Forever Young es un macho de cuatro años, hijo de Real Steel en la yegua Forever Darling por Congrats, que mejora su récord en diez victorias en 13 presentaciones, con una producción de $19.358.590 para su propietario Sasumu Fujita.