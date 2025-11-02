Resultado del 5y6 de La Rinconada para este domingo 2-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, Sin pruebas selectivas. Sin embargo, hay un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 183.317.040,00 de los cuales Bs. 25.664.385,60 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 98.991.201,60.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Bendito (número 1), con un dividendo de Bs. 75,78 a ganador y la monta de Oliver Medina en yunta con Jorge Salvador, en tiempo para 1.200 metros de 75”1.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Reina de Vela (número 2) con la monta de Ángel Ybarra; fue ensillada por Jesús Romero, y corrió en tiempo de 83” para 1.300 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Esplendor (número 3) con el jinete José Gilberto Hernández, quien recibió las instrucciones de Ismael Martínez, para ganar en crono de 74”4 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, décima carrera, el triunfo fue para Essencial White (número 12) con la monta de Robert Capriles en yunta con Henrry Trujillo, que agenció crono de 75” para 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Cheeca Blue (USA) (número 3) se alzó con la victoria con la monta de José Gilberto Hernández en yunta con José Aquino. El consentido del stud “Kleo” agenció crono de 69”2.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Encantadora (número 12) con la monta de Omar Rivas, para el entrenador Humberto Correia.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 27.039 los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 939,67. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 3.885 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 25.226,92