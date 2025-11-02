La Rinconada: En la raya Magicshadow sometió al caballo nacional en la Condicional Especial de $32,500

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, con una prueba de condición especial donde el americano Magicshadow mostró todo su poderío para quedar con esta prueba que cerró la jornada no válida en La Rinconada.

La sexta competencia, correspondiente a la programación de la reunión 42 en el hipódromo La Rinconada, en su tercer mitin se llevó a cabo una carrera Condicional Especial para caballos nacionales e importadas de 3 y más años, en la que diez ejemplares se pelearon una bolsa adicional especial a repartir de $32,500, entre ellos, Magicshadow, que se queda con este evento de manera contundente.

Esta carrera estuvo reservada para caballos nacionales e importadas de 3 y más años y que además jugó para la tercera válida del primer pool de 4, donde el cuatroañero Magicshadow, se adjudicó la victoria en un final de foto sobre el ejemplar Colossus, que vendió cara su derrota. El ganador fue conducido por Jonathan Aray, y la preparación de Gabriel Márquez, quien representó a la divisa del Stud “Don Rafael V”.

Jonathan Aray, una vez más lució sus mejores condiciones sobre el lomo de la entrenado de Gabriel Márquez, quien aprovechó el estado de la pista y la velocidad inicial de los punteros, para ganar en atropellada este evento. Para el jinete venezolano también fue la segunda victoria en la jornada y la tercera para el entrenador.

Esta prueba se corrió en distancia de 1.600 metros con registro de 99”2 con parciales de 25,2; 48,3 y 72,4. Magicshadow, hijo de Yoshida, nacido y criado en Florida, ahora coloca su récord de tres victorias en cuatro presentaciones en Venezuela y la quinta en 26 actuaciones en conjunto con su campaña en Estados Unidos.